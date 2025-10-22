La fecha en la que los pensionistas van a cobrar la paga extra de Navidad y las cuantías Aunque la Seguridad Social ordena el pago entre el 1 y el 4 de cada mes, los bancos adelantan esta cantidad a finales del mes anterior

Camilo Álvarez Granada Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:08

La sociedad de consumo empuja cada vez más a ampliar las campañas fuertes de compras. Las rebajas ya no tienen un periodo tan determinado ni la Navidad se restringe a los últimos días de diciembre y los primeros de enero. Por eso, son muchos los pensionistas ya están pendientes de la paga extra de final de año para poder hacer frente a tantos gastos.

Hay que distinguir entre la fecha en la que legalmente la Seguridad Social la hace efectiva y otra distinta cuando pueden disponer del dinero los cerca de 9,4 millones de personas que viven de la pensión en España. El estamento gubernamental paga entre el 1 y el día 4 de cada mes, pero no lo hace directamente, sino a través de las entidades bancarias. El pensionista cobra, pues, a través de la cuenta corriente del banco con el que tenga domiciliada la nómina.

Por eso, los bancos tienen la política comercial de adelantar el abono con sus propios fondos para este dinero llegue antes a los interesados. Así, este año algunos pensionistas recibirán su paga extra desde el viernes 21 de noviembre, por ejemplo los clientes de Bankinter y Unicaja. El resto de los bancos irán dando las fechas los próximos días, pero previsiblemente, el 25 de ese mes ya habrán pagado todos las nóminas a sus clientes pensionistas, como ocurrió el año pasado.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todos los pensionistas cobran la paga extra. La Seguridad Social aclara que las pensiones de cualquiera de los regímenes (General, Reta de autónomos, Mar, Carbón…) que integran el sistema de la Seguridad Social se devengan por mensualidades naturales vencidas a través de 14 pagas, una por cada uno de los meses del año y dos pagas extraordinarias en junio y noviembre. Pero, si la pensión se debe a un accidente de trabajo o a una enfermedad profesional, se satisfacen en 12 pagas. Esto no significa que no tengan derecho a las pagas extra, sino que están prorrateadas en las mensualidades ordinarias.

Cuánto van a cobrar

El dinero que se cobra por las pagas extraordinarias de junio y septiembre, a diferencia de las de los trabajadores en las que intervienen otros factores como los complementos, es el mismo que se recibe en las otras 12 mensualidades ordinarias. Eso quiere decir que en noviembre, el pensionista multiplicará por dos el dinero que cobra va a cobrar a finales de octubre.

Existe una salvedad para no cobrar esta paga extra íntegra. Si ha empezado a cobrar de la Seguridad Social más tarde del 1 de junio no habrá completado los seis meses de devengo (de junio a noviembre) y recibirá una paga proporcional a los días que lleve de pensionista. Para saber cuánto le corresponde, deberá dividir la última pensión por 6. La Seguridad Social aclara que será suficiente un día de abono de la pensión para el cómputo de la sexta parte íntegra de la paga extraordinaria correspondiente.