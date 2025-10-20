Los pensionistas que no van a cobrar la paga extra esta Navidad Los bancos ingresarán esta ayuda entre el 22 y el 25 de noviembre

El grupo de pensionistas que no van a cobrar la paga extra de Navidad.

Los pensionistas esperan la llegada de la Navidad para cobrar la paga extra que ayude a afrontar una época de muchos gastos. Sin embargo, no todos la van a cobrar. Tradicionalmente, los bancos han optado por adelantar estos ingresos para facilitar a las familias la planificación de gastos en un mes marcado por el aumento del consumo.

Las entidades financieras prevén realizar el abono entre el 22 y el 25 de noviembre de 2025, aunque las fechas exactas pueden variar según el banco en el que esté domiciliado el pago.

Según la normativa vigente en España, las pensiones contributivas gozan de dos pagas extraordinarias al año: una en verano, habitualmente en julio, y otra antes de la Navidad, en noviembre. Esta categoría incluye pensiones por jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad permanente y prestaciones a favor de familiares.

Sin embargo, un grupo concreto presenta una excepción relevante: los pensionistas con incapacidad permanente derivada de accidente laboral o enfermedad profesional no reciben estas pagas extras. Quienes recibirán la paga extra son principalmente los pensionistas contributivos que disfrutan de jubilación, viudedad, orfandad e incapacidad permanente provocada por enfermedad común o accidente no laboral. Por el contrario, los titulares de incapacidad permanente vinculada a accidente de trabajo o enfermedad profesional no cobran la paga navideña de manera independiente.

Los pensionistas en esta situación reciben su pensión prorrateada en 12 mensualidades, de modo que la suma anual es, en esencia, equivalente a quienes perciben las 14 nóminas con pagas extras. Sin embargo, en el mes de noviembre de 2025, no experimentarán el tradicional doble ingreso.

