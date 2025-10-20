Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El grupo de pensionistas que no van a cobrar la paga extra de Navidad. Lobo Altuna

Los pensionistas que no van a cobrar la paga extra esta Navidad

Los bancos ingresarán esta ayuda entre el 22 y el 25 de noviembre

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Lunes, 20 de octubre 2025, 11:44

Comenta

Los pensionistas esperan la llegada de la Navidad para cobrar la paga extra que ayude a afrontar una época de muchos gastos. Sin embargo, no todos la van a cobrar. Tradicionalmente, los bancos han optado por adelantar estos ingresos para facilitar a las familias la planificación de gastos en un mes marcado por el aumento del consumo.

Las entidades financieras prevén realizar el abono entre el 22 y el 25 de noviembre de 2025, aunque las fechas exactas pueden variar según el banco en el que esté domiciliado el pago.

Según la normativa vigente en España, las pensiones contributivas gozan de dos pagas extraordinarias al año: una en verano, habitualmente en julio, y otra antes de la Navidad, en noviembre. Esta categoría incluye pensiones por jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad permanente y prestaciones a favor de familiares.

Sin embargo, un grupo concreto presenta una excepción relevante: los pensionistas con incapacidad permanente derivada de accidente laboral o enfermedad profesional no reciben estas pagas extras. Quienes recibirán la paga extra son principalmente los pensionistas contributivos que disfrutan de jubilación, viudedad, orfandad e incapacidad permanente provocada por enfermedad común o accidente no laboral. Por el contrario, los titulares de incapacidad permanente vinculada a accidente de trabajo o enfermedad profesional no cobran la paga navideña de manera independiente.

Los pensionistas en esta situación reciben su pensión prorrateada en 12 mensualidades, de modo que la suma anual es, en esencia, equivalente a quienes perciben las 14 nóminas con pagas extras. Sin embargo, en el mes de noviembre de 2025, no experimentarán el tradicional doble ingreso.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una fábrica de aceite de Granada puede ir a prisión por estafar a un agricultor
  2. 2

    Las 100 empresas que más facturan de Granada
  3. 3 El flamante y nuevo hotel de Granada sobre un acantilado con vistas al mar: «Algo único»
  4. 4 El negocio octogenario de Granada que ha enamorado a Dolce y Gabbana, los Emiratos Árabes y la ex mujer de Putin
  5. 5 La corona de la granadina Emperatriz Eugenia, la única joya que ha aparecido de las robadas en el Louvre
  6. 6 El piloto que levantó un imperio del motor en Granada
  7. 7

    Trece años y medio de cárcel por querer matar a su madre con una bomba en Santa Fe
  8. 8 Rescatan un cuerpo sin vida flotando en el mar en Almuñécar
  9. 9

    La lista de las firmas granadinas más rentables con Naranjas Jiménez a la cabeza
  10. 10 De empleada a dueña en una de las academias más históricas de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los pensionistas que no van a cobrar la paga extra esta Navidad

Los pensionistas que no van a cobrar la paga extra esta Navidad