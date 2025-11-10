La DGT confirma los vehículos que se libran de pasar la ITV para siempre

La Dirección General de Tráfico ha introducido algunos cambios que tienen una incidencia directa en un grupo de vehículos y que tiene que ver con la ITV ... . Y es que pasar la inspección es obligatorio para casi todos, pero no para algunos vehículos.

La DGT ha confirmado que los vehículos con matrícula anterior al 1 de enero de 1950 no tendrán que pasar la ITV periódica. Esta medida afecta tanto a turismos como a ciclomotores. El criterio será la fecha de matriculación. El objetivo de esta medida es dar relevancia a los vehículos históricos.

Esto quiere decir que quienes tengan un vehículo anterior a 1950 dejan de estar obligados a acudir a la estación en los periodos habituales. Ahora bien, la exención no cubre todos los escenarios. El decreto tiene en cuenta situaciones especiales: cuando un vehículo sufre un accidente u otra causa que provoca un daño importante, deberá ser presentado a inspección antes de volver a circular.

Hay que tener en cuenta que la normativa establece que esta exención solo se aplica a vehículos que cuenten con la catalogación oficial de históricos, una distinción que garantiza que los vehículos han sido preservados y mantenidos en condiciones específicas para conservar su autenticidad. Este requisito permite también controlar que el uso de estos automóviles sea limitado, lo que reduce cualquier posible impacto en la seguridad vial o el medio ambiente.

Además de librarse del trámite de la ITV, los vehículos históricos pueden acogerse a otros beneficios, como bonificaciones fiscales, mayor flexibilidad para circular en zonas de bajas emisiones e incluso reducciones en el impuesto de circulación, dependiendo de cada comunidad autónoma.