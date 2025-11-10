Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los vehículos que no tendrán que pasar la ITV desde 2026 Mireya López

La DGT confirma los vehículos que se libran de pasar la ITV para siempre

La DGT introducirá cambios en un sector en el que el criterio será la fecha de matriculación

Camilo Álvarez

Lunes, 10 de noviembre 2025, 10:43

Comenta

La Dirección General de Tráfico ha introducido algunos cambios que tienen una incidencia directa en un grupo de vehículos y que tiene que ver con la ITV ... . Y es que pasar la inspección es obligatorio para casi todos, pero no para algunos vehículos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una protesta recorre el Centro por una «sanidad pública, universal y de calidad»
  2. 2 Cambio definitivo en el tráfico de Granada: el acceso al parking del Hotel Victoria desde Recogidas, para siempre
  3. 3 Los granadinos hacen colas por las nuevas papas asadas de la ciudad: «Muchas veces las vendemos todas»
  4. 4 Antonio Velasco, jefe de una almazara: «Avanzo el precio del aceite de oliva en Navidad»
  5. 5 El pediatra granadino que quiere curar a todos los niños con cáncer, y lo está consiguiendo
  6. 6

    El Covirán hace posible lo imposible
  7. 7

    El Gobierno andaluz nombrará viceconsejero a Nicolás Navarro en plena reforma de la sanidad
  8. 8 Desvían un vuelo a Málaga por un problema técnico del avión que no podía arreglarse en Granada
  9. 9 Repsol te cambia tu aceite de cocina usado por descuentos para repostar gasolina o diésel
  10. 10 Un abogado solventa la duda: ¿puede pedirte el DNI un vigilante de seguridad?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La DGT confirma los vehículos que se libran de pasar la ITV para siempre

La DGT confirma los vehículos que se libran de pasar la ITV para siempre