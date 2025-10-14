Las ITV de Andalucía cambian la forma de tramitar algunos tipos de inspecciones Un nuevo portal facilita los trámites para las o periódicas sin necesidad de acudir físicamente a una estación

Alberto Flores Martes, 14 de octubre 2025, 13:33

Llegan nuevos cambios en la Inspección Técnica de Vehículos. Concretamente en las inspecciones no periódicas en Andalucía. La empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía S.A. (Veiasa) ha puesto en marcha el nuevo portal eITV, una herramienta digital que busca facilitar la gestión de documentos de forma 'online' de las inspecciones no periódicas de vehículos, aquellas que se realizan de forma extraordinaria y puntual.

Se calcula que el nuevo sistema online beneficiará a más de 130.000 usuarios cada año. Ya está disponible tanto para particulares como para empresas e instituciones públicas y privadas. Con este nuevo sistema ya se pueden abrir expedientes de este tipo de inspecciones sin necesidad de acudir físicamente a una estación ITV en Andalucía.

Este tipo de inspecciones no periódicas constan de una parte de gestión documental. La persona interesada aporta toda la documentación que deberá ser analizada por el personal técnico de la estación. Ya en la segunda fase se contacta con el solicitante para ofrecerle una cita y posteriormente la inspección.

Con este nuevo portal eITV se pretende agilizar la primera fase con el fin de evitar desplazamientos innecesarios y reducir significativamente los tiempos de tramitación. La nueva herramienta permite gestionar la documentación de todas las inspecciones no periódicas contempladas en el Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, y otras normas aplicables.

Entre las más habituales se encuentran la matriculación de vehículos, incluidos los históricos y los procedentes de flotas de organismos públicos; las reformas o modificaciones técnicas, como la instalación de enganches para remolques, defensas en todoterrenos o cambios en la potencia de una motocicleta; los duplicados de las fichas técnicas de vehículos, que hasta ahora solo podía solicitarse con cita presencial; o los cambios de servicio o destino de ciertos vehículos. También podrán tramitarse inspecciones relativas al revestimiento de tractores, transporte escolar o vehículos accidentados, entre otras.

Registro gratuito

El portal ofrece la posibilidad de registrarse como usuario para hacer un seguimiento de los expedientes y conservar las consultas en un archivo personal. También existe la posibilidad de gestionar la inspección como usuario invitado.

Toda la documentación deberá subirse en formato PDF. Asimismo, los documentos pueden firmarse digitalmente a través del propio portal. En caso de no disponer de certificado electrónico, el trámite de firma podrá completarse posteriormente en la estación ITV asignada.

Veiasa ha creado una cuenta específica de correo electrónico, e-itv@veiasa.es, para atender cualquier duda que pueda surgir en algún momento del proceso, contando además con un compromiso de respuesta por parte de la empresa en un plazo máximo de 48 horas hábiles. Además, los usuarios cuentan con el apoyo del personal técnico de las 70 estaciones fijas de ITV y los canales habituales de atención: el teléfono 955 548 955 y el correo veiasa@veiasa.es En la web corporativa de Veiasa también se ha incluido un nuevo apartado de preguntas frecuentes (FAQ) sobre esta herramienta.

