El coche con el motor más fiable del mercado, según un mecánico de la ITV: «270.000 km y nunca ha dado problemas»

El objetivo de todo comprador al adquirir un vehículo es que sea fiable y dura el máximo tiempo posible sin averías, pero esto es complicado de conseguir. A la hora de buscar un coche fiable, los compradores suelen consultar rankings basados en el número de averías que reportan sus usuarios. Sin embargo, estos listados no siempre reflejan la realidad, ya que muchos de los problemas vienen por la forma de conducir, los kilómetros y el tipo de carreteras por los que se circulan.

Una fuente fiable a la que consultar son los profesionales que más lidian con averías: los mecánicos de los talleres y de las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Uno de ellos, Pablo, mecánico de ITV y creador de contenido en TikTok (@la_itv), publicó un vídeo recomendando «uno de los mejores motores diésel jamás fabricados».

El mecánico explica que mantiene el coche de su unidad familiar: un Opel Astra equipado con un motor diésel de origen Isuzu. «Este Astra lleva con nosotros muchísimo tiempo y nunca nos ha dado problemas», asegura. Y no es una exageración: el vehículo acumula ya 270.000 km sin averías graves.

Isuzu, el fabricante japonés detrás de este motor, suministra motores a varias marcas como Renault, Opel o General Motors. «Tiene algún que otro rezume, pero en cuanto a fiabilidad y rendimiento no da absolutamente nada», puntualiza Pablo.

