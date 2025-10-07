Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El coche que recomienda un mecánico de la ITV Juanjo Santamaría

El coche con el motor más fiable del mercado, según un mecánico de la ITV: «270.000 km y nunca ha dado problemas»

Muchos de los problemas vienen por la forma de conducir, los kilómetros y el tipo de carreteras por los que se circulan

C. L.

Martes, 7 de octubre 2025, 11:50

Comenta

El objetivo de todo comprador al adquirir un vehículo es que sea fiable y dura el máximo tiempo posible sin averías, pero esto es complicado de conseguir. A la hora de buscar un coche fiable, los compradores suelen consultar rankings basados en el número de averías que reportan sus usuarios. Sin embargo, estos listados no siempre reflejan la realidad, ya que muchos de los problemas vienen por la forma de conducir, los kilómetros y el tipo de carreteras por los que se circulan.

Una fuente fiable a la que consultar son los profesionales que más lidian con averías: los mecánicos de los talleres y de las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Uno de ellos, Pablo, mecánico de ITV y creador de contenido en TikTok (@la_itv), publicó un vídeo recomendando «uno de los mejores motores diésel jamás fabricados».

@la_itv Itv coche. Así le hacemos el mantenimiento y cambio de aceite a un Opel Astra de la unidad familiar que monta uno de los mejores motores diesel que se han fabricado y es de origen isuzu, os lo enseño para que lo veais, espero que os guste. #coches #taller #mecanico #opel #opelastra #reparacion #mantenimiento #itvdeltiktok ♬ sonido original - Pedro B • LA ITV DEL TIKTOK

El mecánico explica que mantiene el coche de su unidad familiar: un Opel Astra equipado con un motor diésel de origen Isuzu. «Este Astra lleva con nosotros muchísimo tiempo y nunca nos ha dado problemas», asegura. Y no es una exageración: el vehículo acumula ya 270.000 km sin averías graves.

Isuzu, el fabricante japonés detrás de este motor, suministra motores a varias marcas como Renault, Opel o General Motors. «Tiene algún que otro rezume, pero en cuanto a fiabilidad y rendimiento no da absolutamente nada», puntualiza Pablo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué había tanta Policía hoy en el centro de Granada?
  2. 2 Aemet adelanta la llegada de las lluvias a Granada: los días que más va a llover
  3. 3 Tres rutas otoñales para disfrutar en familia en Granada
  4. 4 La UGR busca a diestros de entre 18 y 60 años para enseñar a reducir los atracones de comida
  5. 5 Un auto de la Audiencia Provincial de Madrid plantea que la muerte de Mario Biondo pudo no ser un suicidio
  6. 6

    Granada cuelga el cartel de completo con un congreso médico que traerá a más de 5.000 personas
  7. 7

    El Maracena ya tiene rival de Primera: el Valencia visitará la localidad
  8. 8 El documento «más importante que el testamento» que cuesta menos de 100 euros
  9. 9

    Así será el gran Parque de las Aguas que transformará la entrada de Almuñécar
  10. 10 Las extrañas nubes que aparecieron el sábado en el cielo de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El coche con el motor más fiable del mercado, según un mecánico de la ITV: «270.000 km y nunca ha dado problemas»

El coche con el motor más fiable del mercado, según un mecánico de la ITV: «270.000 km y nunca ha dado problemas»