Carrefour lanza dos agresivas ofertas en su aceite de oliva La Masía por debajo de los 4 euros

Carrefour sigue lanzando ofertas y rebajas en los productos que forman parte de sus lineales, tanto en su página web como su app y ... en las tiendas físicas, de cara a la Navidad. Entre sus ofertas siempre se encuentran aceites de oliva, un alimento esencial en la cocina española.

La cadena francesa ha puesto en marcha una oferta que engloba a dos aceites de La Masía, el intenso 1º y el suave 04º, ambos en garrafa de cinco litros, los cuales ha dejado en una rebaja bastante considerable.

Así las cosas la garrafa se vende a 19,45 euros, es decir, 3,89 €/l. Se trata de una promoción que está inluida entre los productos con 'Súper precio' y las dos variedades de este aceite de oliva cuentan con el mismo precio, así que ya es cuestión de gustos para el comprador.

La Masía es una empresa aceitera afincada en Dos Hermanas, Sevilla. Cuenta con con más de medio siglo de experiencia en el sector. Se posiciona como una marca «cercana al consumidor, ofreciéndoles una extensa gama de aceites de oliva y de semilla».

El principal objetivo de La Masía es «lograr la mejora e innovación en todos sus productos, por ello controla todos los procesos de elaboración y cumple los más altos estándares de calidad, consiguiendo así aceites de excelentes cualidades», señalan desde la misma.