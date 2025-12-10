Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Alcampo sorprende con un aciete de oliva virgen extra de Jaén. Avelino Gómez

El aceite de oliva virgen extra de Jaén barato que vuelve locos a clientes de Alcampo: «Uno de los mejores»

«Su precio, para ser picual, es mejor que la media de su gama. En definitiva, un gran AOVE», señala uno de los clientes en la página web de Alcampo

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 11:36

Comenta

Comprar un aceite de oliva virgen extra de calidad a un precio contenido no es tarea fácil. Este producto es esencial en la cocina, ... tanto para elaborar platos como para consumir crudo, por eso son muchos los clientes que buscan en los supermercados las mejores opciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    De las pedaladas a los puñetazos en la Carretera de la Sierra
  2. 2 Carrefour vuelve a bajar el aceite de oliva de Carbonell para las fiestas navideñas
  3. 3 La lluvia regresa a Granada a partir de este día: cuánto durará y zonas más afectadas
  4. 4

    Los médicos granadinos se suman a la huelga nacional y reclaman una regulación propia
  5. 5 Las obras de una planta solar en Chimeneas descubren una necrópolis ibérica: «Es único en España»
  6. 6

    Mañana abre el plazo para solicitar uno de los 5.000 forfaits al 50% para granadinos
  7. 7

    La Guardia Civil investiga el origen de un disparo en un bar de Guadix
  8. 8 Dos trifulcas en 24 horas en la calle Varela exasperan de nuevo a los vecinos del Realejo
  9. 9 El Granada CF recibirá el Día de Reyes al Rayo Vallecano en Copa del Rey
  10. 10

    Visto bueno del Ayuntamiento para el proyecto comercial en la antigua piscina Miami

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El aceite de oliva virgen extra de Jaén barato que vuelve locos a clientes de Alcampo: «Uno de los mejores»

El aceite de oliva virgen extra de Jaén barato que vuelve locos a clientes de Alcampo: «Uno de los mejores»