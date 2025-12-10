El aceite de oliva virgen extra de Jaén barato que vuelve locos a clientes de Alcampo: «Uno de los mejores»

Comprar un aceite de oliva virgen extra de calidad a un precio contenido no es tarea fácil. Este producto es esencial en la cocina, ... tanto para elaborar platos como para consumir crudo, por eso son muchos los clientes que buscan en los supermercados las mejores opciones.

Alcampo cuenta en su catálogo con un AOVE que ha llamado mucho la atención de sus clientes. Se trata del aceite de oliva virgen extra Fruto del Sur, que se vende en formato de 5 litros a 23,91 euros, lo que significa que el litro se paga a 4,78 euros. «Uno de los mejores aceites que se pueden comprar. Su precio, para ser picual, es mejor que la media de su gama. En definitiva, un gran AOVE», señala uno de los clientes en la página web de Alcampo.

Detrás de este aceite está Oleocampo, Sociedad de Cooperativa Andaluza, constituida el 15 de septiembre de 1995 e integrada actualmente por las cinco almazaras Santa Catalina, San Bartolomé y La Unión del municipio de Torredelcampo, Consolación de Torredonjimeno y San Francisco de Asís de Villardompardo, provincia de Jaén, con más de cincuenta años de historia en las que se elabora el aceite de oliva virgen extra.

Los centros de producción de los que forma parte Oleocampo fueron formados por pequeños y medianos grupos de agricultores olivareros. Hasta entonces, los agricultores molían en los molinos particulares. Situadas todas ellas en la Campiña Sur de Jaén, entre sus olivares muchos de ellos centenarios, se produce el aceite de «altísima calidad» que cuidan sus 3.472 socios, cultivando 10.812 hectáreas de olivar, en su inmensa mayoría de secano y de la variedad picual, señala la cooperativa jienense.