Alcampo saca un novedoso formato de aceite de oliva virgen extra rebajado

Los precios elevados del aceite de oliva hacen que las familias tengan que estar pendientes de las distintas ofertas que sacan los supermercados para ... poder conseguir alguna botella más rebajada. Y es que este producto es un alimento esencial en la mayoría de cocinas españolas por su multitud de propiedades.

Esta vez ha sido Alcampo el supermercado que trae algunas ofertas a tener en cuenta. Además ha sacado un nuevo formato del aceite de oliva virgen extra de 2,5 litros de la marca Valdezarza por 11,87 euros. Lo mejor de esta botella es que está diseñada para que sea más fácil cogerla por un lateral y usar el aceite.

Este mismo supermercado ha puesto en oferta también otros aceites de oliva de la marca Coosur y ha lanzado un 3x2 en las variedades Hojiblanca, Picual y Arbequina, todos por 8,39 euros la botella de un litro. La promoción estará disponible hasta el 10 de diciembre.