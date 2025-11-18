Alcampo lanza una contraoferta a Carrefour en su aceite de oliva virgen extra Guillén

Alcampo lanza una rebaja en el precio de un famoso aceite de oliva hasta agotar existencias para competir con las promociones más recientes de Carrefour ... . El precio del aceite de oliva se ha convertido en todo un desafío para el consumidor, que cada vez que se enfrenta a cogerlo en el supermercado presta atención a las diferentes ofertas y promociones que hay hoy en día, y que cada vez son mayores. Con la incertidumbre de lo que ocurrirá en los próximos meses, ante la rebaja de los expertos de la previsiones de una gran campaña por la falta de lluvias, los precios han experimentado una ligera subida en las últimas semanas.

En un contexto en el que el precio del aceite de oliva en general ha bajado pero vuelve a estar entre los 4 y los 5 euros el litro de forma generalizada en los lineales, se suceden las ofertas en los supermercados y de las propias marcas, como la nueva oferta de Alcampo.

La compañía francesa ha lanzado una promoción de su aceite de oliva virgen extra de Guillén. La garrafa de 5 litros de este AOVE se vende por 21,99 euros, o lo que es lo mismo, 4,40 el litro, cuando hasta ahora su precio era de 36,06 euros. Desde Alcampo señalan que este producto está enmarcado en la promoción 'Stock fuera', por lo que las unidades son limitadas.

«Nuestro Aceite de Oliva Virgen Extra Guillén es la esencia de la cocina mediterránea, aportando un sabor excepcional a cada plato. Ideal para aderezar, cocinar o incluso en repostería, es la elección perfecta para realzar tus recetas», señala la compañía. Es un AOVE apto para todo tipo de usos culinarios, desde aliños y tostadas hasta frituras y cocciones.