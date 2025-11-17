Carrefour rebaja aún más el aceite de oliva virgen extra de Coosur y le suma un cupón de regalo

Nueva oferta de aceite de oliva virgen extra en Carrefour, en este caso de la marca Coosur. El aceite de oliva virgen y el ... virgen extra aparecen como dos de los productos estrella en los lineales de los supermercados y grandes hipermercados. Su demanda es tal, que ello obliga a generar promociones y rebajas continuas, como lo hacen El Corte Inglés o Carrefour.

La oscilación en su precio ha provocado que se aprovechan más que nunca las ofertas y rebajas. A la espera de concretar los precios con la llegada de la nueva campaña, la batalla se centra en captar clientes y no en la necesidad de mantener el consumo de este producto de alta calidad.

En este sentido, hay supermercados y grandes cadenas que se afanan por ofrecer las mejores propuestos con el 'oro líquido' como protagonista. Sucede, por ejemplo con Carrefour. En este caso vuelve a rebajar un aceite de oliva virgen extra por debajo de los 5 euros el litro, Coosur Selección, que pasa de 28,30 a 23,95, lo que supone pagar a 4,79 euros el litro.

A esto se añade que este producto está incluido en la promoción 10x50 euros, válida hasta el 24 de noviembre. Una vez realizada la compra, el cliente recibirá un cupón para la próxima compra por correo electrónico una vez recibido el pedido. El cupón será válido del 25/11/2025 al 09/12/2025 en tiendas Carrefour (excepto Carrefour Express Cepsa) y carrefour.es/supermercado.

El aceite de oliva virgen extra de Coosur Selección tiene una gran cantidad de usos en la gastronomía española. Con esta garrafa de aceite de oliva virgen extra, el consumidor podrá preparar una gran cantidad de platos y tener un amplio recetario. Este aceite de oliva virgen extra es perfecto para utilizar en platos en crudo, cremas de verduras, sopas frías y frituras.