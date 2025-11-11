El jefe de Dcoop, el mayor mayor productor de aceite de oliva mundial habla de los precios a 3,5 y 4,5 euros el litro

La rebaja de los precios del aceite de oliva rebajó la tensión del mercado y alivió a los consumidores, que en ciertos momentos se vieron ... obligados a buscar alternativas más económicas ante los precios tan desorbitados. Sin embargo, y aunque la situación actual no se acerca a aquella en la que el litro de virgen extra se llegó a pagar a casi 10 euros, las previsiones de cara a la próxima campaña sin de cierta incertidumbre.

¿Y qué va a pasar a corto plazo? El presidente del grupo cooperativo DCOOP, el mayor productor del mundo, Antonio Luque, ha asegurado que lo importante ahora es saber cuál sería el valor adecuado para el aceite y apuesta por «buscar un equilibrio que sirva para todos», que sitúa entre 3,5 y 4,5 euros/litro en origen.

Luque cree que es «un nivel que le está yendo bien al consumidor. El máximo responsable de la firma reconoce que como agricultor le gustaría «que fuera más alto y como consumidor más bajo», aunque matiza que «habrá aceites de alta calidad que se están pagando por encima de 5 euros» y a 3,9 euros los de peor. Sin embargo, como olivarero, el presidente de DCOOP apunta en otra dirección: «El productor lo que necesita es agua y teniéndola esos precios serían estupendos para nosotros», concluye.

La necesidad de lluvias impera en el campo para que el precio más bajo llegue al consumidor, así de fácil. Luque recuerda que «el agua sirve a los agricultores para producir alimentos de calidad a precios asequibles, porque si no hay agua las producciones son mucho más bajas y los precios suben». Además, la escasez de precipitaciones puede llevar el cultivo a otros países y terminar con el liderazgo español en un sector como el del aceite de oliva o la aceituna de mesa. «Aceite y aceituna se puede producir en muchos sitios del mundo», insiste. Marruecos, por ejemplo, está ganando peso en el sector.

Estados Unidos

En cuanto al mercado internacional y a las exportaciones, el primer productor mundial de aceite de oliva, con 200.000 toneladas de media al año y una facturación global de 1.555 millones de euros en 2024, ha decidido reforzar su apuesta por el mercado estadounidense pese al gran problema de los aranceles. El año pasado exportó a este país por un montante de 278,86 millones de euros como primer destino de sus ventas internacionales con diferencia. Muy por detrás se situó Italia (152,46 millones).

De los efectos del arancel, el presidente del grupo cooperativo estima que 'solo' han provocado «una menor bajada» de los precios frente a los sucedido en Europa, a pesar de lo cual el consumo estaría aumentando en segmenos como el AOVE y se mantiene en otras categorías de calidad inferior.