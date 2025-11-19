Carrefour lanza un 2x1 en un aceite de oliva virgen extra premium de Carbonell

Carrefour sigue incluyendo marcas de primer orden en sus promociones de aceite de oliva. En este caso le toca a Carbonell. El aceite de ... oliva virgen extra es uno de los productos estrella en los lineales de los supermercados y grandes hipermercados, máxime de cara a fechas tan señaladas como la Navidad. Promociones y rebajas cse suceden para captar clientes.

La oscilación en su precio ha provocado que se aprovechan más que nunca las ofertas y rebajas. A la espera de concretar los precios con la llegada de la nueva campaña, la batalla se centra en captar clientes y no en la necesidad de mantener el consumo de este producto de alta calidad.

Carrefour ha incluido un AOVE de Carbonell entre sus rebajas. A priori, el precio no llama mucho la atención del comprador, pues está a 7,99 euros la botella de litro. Sin embargo, se encuentra dentro de una promoción 2x1, anuncia la cadena francesa: «Compra dos unidades, ahorra la segunda. Descuento aplicable sobre el de menor precio. Acumulable en tu ChequeAhorro. Válido del 14/11/2025 al 24/11/2025», señala en su página web.

A esto se añade que este producto está incluido en la promoción 10x50 euros, válida hasta el 24 de noviembre. Una vez realizada la compra, el cliente recibirá un cupón para la próxima compra por correo electrónico una vez recibido el pedido. El cupón será válido del 25/11/2025 al 09/12/2025 en tiendas Carrefour (excepto Carrefour Express Cepsa) y carrefour.es/supermercado.