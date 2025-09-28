El ingeniero granadino que promueve casas en plena naturaleza a precio moderado El empresario Juan José Nievas lanza al mercado una nueva promoción de 14 viviendas con las mejores calidades en Albolote, a siete minutos de la capital

Andrea G. Parra Granada Domingo, 28 de septiembre 2025, 22:56

«Construiremos viviendas de calidad a un precio moderado y razonable». La frase es de Juan José Nievas Aranda, que lleva cuarenta años impulsando proyectos inmobiliarios y es promotor de la urbanización La Nativa. La última iniciativa gira en torno a catorce casas Deluxe Nativa, en el Chaparral en Albolote, que están comercializando para «familias que tengan necesidad de vivienda en un paraje natural», a siete minutos de la capital granadina. Uno de los reclamos es que están en la naturaleza con los servicios de la ciudad. Son viviendas de 2 y 3 dormitorios diseñadas para ofrecer «el máximo confort, con acabados de alta calidad y prestaciones sostenibles». Desde 249.900 euros. Unos precios que Nievas defiende para estos momentos en los que es «complicado para algunas familias» acceder a un hogar. Y en un tiempo que este coste es el que se «pide en la capital para un piso de sesenta metros cuadrados». El promotor desglosa todas y cada una de las virtudes de estas construcciones. Y la calidad de estos inmuebles en la «aerotermia, placas solares, piscina privada y una eficiencia energética A. Todo esto a solo 7 minutos del centro, con posibilidad de financiación del 100%». Primará el prioritario de energías renovables y bajo consumo energético. Además, todo en un «entorno tranquilo, alejado del ruido urbano».

Deluxe Nativa ha iniciado su periplo con muy buen pie. En la fase de comercialización están teniendo muy buena aceptación según cuenta Nievas Aranda. Está en proyecto, y la voluntad es que comience la edificación en 2026 y esté finalizada esta primera promoción de estas características en 2027. «En el global, entre dieciséis y dieciocho meses para entregar a la gente su vivienda para que la disfrute», valora.

En esta promoción, la piscina, por ejemplo, describen, en su comercialización, será «con vaso de hormigón armado y/o proyectado e impermeabilizado, con revestimiento de aplacado cerámico rectificado o microviselado en formato 30x60, y con escalera de obra recta de 80cm de ancho revestida con pieza de peldaño cerámico, a elegir entre colores ofrecidos a juego con pavimento de patio (gris o beige). Equipada con equipo de depuración salina, iluminación interior en vaso y ducha exterior empotrada en pared. Diseño según proyecto. Se entrega vacía, tras prueba de estanqueidad y funcionamiento del equipo de filtración».

«De lo mejor de Granada»

Nievas Aranda presume de que la urbanización La Nativa es «de lo mejor de Granada» por su forma de construir y porque están pendientes de que no falte ningún servicio ni haya problemas de suministros eléctricos o de agua.

Este granadino conoce bien este sector. Terminó la carrera de ingeniero industrial a finales de la década de los setenta y relata que se ha dedicado a proyectos industriales en sus diferentes vertientes así como a desarrollo del suelo.

Este proyecto que presenta en este reportaje forma parte de la gran urbanización La Nativa, con 420.000 metros cuadrados. En 2017 iniciaron la urbanización. La terminaron en 2020. «Es una urbanización muy buena que está al lado de la A-92, a unos siete minutos de Granada. Las familias pueden vivir en un sitio tranquilo», defiende. Más de cincuenta familias ya están viviendo en sus casas. Son más grandes y con precios superiores. En 2022 empezaron a comercializar. A final de este 2025 esperan que sean ya setenta familias. La idea es que en tres años haya en La Nativa unas doscientas viviendas terminadas. Con parcelas desde 200 metros cuadrados en las que cada familia puede diseñar su hogar.

Juan José Nievas, en su faceta puramente de ingeniero, es presidente de la Asociación Territorial de Ingenieros Industriales de Andalucía Oriental, que abarca las provincias de Málaga, Granada, Almería y Jaén.