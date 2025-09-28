La empresa que llegó de Nueva York a Granada y ya suma 300 nuevos trabajadores en un año

Andrea G. Parra Granada Domingo, 28 de septiembre 2025, 22:58 Comenta Compartir

Un flechazo muy productivo para Granada. Es lo que tuvo la tecnológica Kyndryl con esta ciudad. La compañía inauguró sus oficinas en el Centro de Empresas de Granada en 2024 y en poco más de un año ha logrado configurar un equipo con cerca de 300 profesionales organizados en seis áreas clave de especialización: Cloud, Modernización de Core Enterprise, Modernización de Redes, Ciberseguridad y Resiliencia, Puesto de Trabajo Digital y Gestión de Datos, Aplicaciones e Inteligencia Artificial.

Un año después Kyndryl reafirma su compromiso con Granada como «uno de los pilares estratégicos» de su presencia en España. La compañía apuesta por un crecimiento sostenido en la región, alineado con su estrategia global de mercado. Esta expansión refleja la voluntad de este proveedor mundial de servicios de infraestructuras tecnológicas de seguir fortaleciendo su impacto económico y social en la provincia, contribuyendo activamente al ecosistema empresarial y tecnológico de la ciudad misma y de Andalucía. En un mundo cada vez más tecnológico, Kyndryl acompaña a los clientes en sus procesos de transformación digital, modernización tecnológica y optimización operativa como la modernización de aplicaciones y entornos cloud, consultoría tecnológica (Kyndryl Consult), gestión multicloud y resiliencia operativa, que es fundamental para empresas con infraestructuras críticas, especialmente en sectores como banca, telecomunicaciones y retail. Además, cada vez más hay una demanda de Data & AI por clientes que buscan extraer valor de sus datos y automatizar procesos.

Kyndryl es una de las principales compañías globales de servicios tecnológicos para empresas, especializada en el diseño, gestión, modernización y operación de entornos de TI híbridos y críticos. Presente en más de 60 países y con sede en Nueva York, la compañía proporciona servicios de asesoría, implementación y gestión a miles de organizaciones, incluidas muchas de las más grandes del mundo en sectores como banca, telecomunicaciones, manufactura y seguros. Con unos ingresos previstos de más de 15.000 millones de dólares en su ejercicio fiscal 2025 y más de 3.000 patentes concedidas, se posiciona como un actor esencial en la infraestructura tecnológica global, con servicios fundamentales para sus clientes. Su compromiso está centrado en ofrecer valor sostenible y crecimiento rentable para sus clientes a largo plazo. Tiene cerca de 90.000 empleados en los más de 60 países en los que opera. Su sede central está en Nueva York, pero cuenta con sedes en todo el mundo, incluyendo Norteamérica, Sudamérica, Europa y Asia. Kyndryl España es uno de los mayores mercados de la compañía a nivel mundial.

Operan y transforman los sistemas de TI más críticos para más de 250 organizaciones importantes en España, entre las que se incluyen ocho de los diez bancos más grandes; tres de las cuatro principales compañías de seguros; dos de los tres mayores operadores de telecomunicaciones; dos de las tres principales empresas de energía; dos de los tres principales minoristas nacionales; todas las principales agencias del Gobierno central; y dos de los tres gobiernos regionales más grandes. Kyndryl colabora con organizaciones andaluzas de diversos sectores, como la banca o el sector público. Kyndryl es el núcleo de la infraestructura digital de España, y su sede en Madrid es el centro estratégico para sus operaciones en España y Portugal.

«Desde aquí, Kyndryl tiene la ambición de liderar la transformación digital de Europa a través de la colaboración, el talento y la innovación», puntualizan desde la compañía. «En nuestro país, contamos con miles de expertos en TI en Madrid, cifra que no deja de crecer. A nivel nacional, la compañía no deja de invertir en el desarrollo del talento, centros de excelencia globales y operaciones de misión crítica», agregan.

Kyndryl ha elegido Granada por su ecosistema tecnológico emergente, su red de universidades y centros formativos, y su capacidad para atraer talento joven y cualificado. Así, para esta gran empresa, Andalucía en general y Granada en particular «ofrece un entorno especialmente propicio para el desarrollo tecnológico».