La familia granadina pionera en importar productos para el campo desde EEUU y ahora exporta a 57 países

En la entrada de la sede, en el polígono Juncaril, de Herogra Group el trasiego de camiones es constante. Son las diez de la mañana de un miércoles, pero sería igual un lunes o un viernes. Los grandes tanques azules son seña de identidad de esta empresa familiar con más de cien años de historia que los Romero han hecho crecer convirtiéndose en referente en el sector de los fertilizantes. En la sala de reuniones, bajo los retratos de la primera y segunda generación, Juan Romero Granados y Hermenegildo Romero, la tercera y cuarta generación posan para este reportaje en el que quedará reflejada (de forma muy resumida) la trayectoria de un negocio que echó a andar en 1916 y ahora lleva la bandera de Granada por el mundo. China sale en la conversación y permite asomarse a la inmensidad de esta compañía que no ha perdido su esencia familiar.

En esa mesa de juntas están sentados Juan y Joaquín Romero, tercera generación, presidente y vicepresidente. Y Ana y Juan José Romero, hijos de Juan; e Ignacio, hijo de Joaquín. Explican lo que hacen con la pasión de alguien que se ha criado en el negocio. Joaquín recuerda que su hermano entró con «pantalón corto». Exhibe esa fortaleza Juan, que está jubilado, pero sigue guiando en lo que puede. Lo mismo Joaquín, que defiende que son una empresa familiar y no un negocio familiar que es algo efímero y cuando falta la persona se termina.

«En la empresa familiar hay una continuidad porque la familia se constituye como una institución al tener un crecimiento con la incorporación de más profesionales sin que nadie sea imprescindible para su continuidad». Y la cuarta generación lleva años, también, trabajando codo con codo con sus progenitores. Juan José Romero, director ejecutivo, cumple este año «la mayoría de edad» en el grupo empresarial. Dieciocho años en los que no ha perdido la perspectiva de dónde vienen y hacia dónde quieren ir. Para él es un «privilegio» trabajar con su padre y su familia. Defiende que es fundamental reconocer lo que han hecho las generaciones anteriores y no entrar como un elefante en una cacharrería queriendo cambiar todo. Sin perder la visión de futuro y de innovación, Y, no duda en explicar que la clave para el éxito en la convivencia empresarial con la familia es el «cariño». En esta idea lo acompaña su hermana Ana, que trabaja codo con codo con su tío Joaquín.

Hacen valer las tres 'h' de Herogra que son humildad, honestidad y humanidad. «No se puede ser buen profesional si no se es buena persona», apostilla Juan José. Porque dice que en el grupo empresarial piensan antes en la persona que el proyecto, o lo que es lo mismo, eligen la persona y después el desarrollo del proyecto. Tanto en la parte industrial como en la investigación en el laboratorio así como en la gestión empresarial. Todas estas reflexiones las hacen mientras recorren la empresa en sus diferentes estancias.

Del almacén, la sala de juntas a los botes del laboratorio. Están presentes en 57 países. Tienen en nómina 215 empleados. No solo exportan fertilizantes, también crean nuevos productos. Así ha ido creciendo lo que nació en 1916 como un pequeño proyecto impulsado por Juan y Hermenegildo Romero Granados y hoy es un grupo empresarial con presencia en múltiples países y ocupa un lugar consolidado en el mercado español de fertilizantes. Lo de Herogra, Juan explica que es por su padre, Hermenegildo Romero Granados, las primeras letras de su nombre y apellidos. Antes la empresa tuvo otras denominaciones.

Después de Juan Romero Granados tomó el testigo Hermenegildo Romero Granados, quien en 1956 asumió el liderazgo y marcó un punto de inflexión en la historia de la empresa. Bajo su dirección, la compañía dejó el centro de Granada para instalarse en el polígono Juncaril, en Albolote, donde se sitúan hoy sus infraestructuras principales. Fue también el impulsor de una etapa de expansión y apertura tecnológica, que llevó a la empresa a importar equipos de fabricación (fertobacher) desde Estados Unidos, una innovación inédita en aquel momento. La incorporación de la tercera generación a finales de los años 70 supuso otro paso crucial. Seis hermanos se integraron progresivamente en la empresa, manteniendo intacto el compromiso con el sector agrícola, pero orientándolo hacia un modelo de crecimiento industrial y estratégico. Entre ellos, Juan Romero, actual presidente, y Joaquín Romero, vicepresidente, han liderado el proceso de consolidación del grupo y su modernización operativa. Conocen el sector y el tejido empresarial de primera mano.

La gran transformación llegó en los años 90, cuando Herogra decidió dar el salto a la fabricación propia de fertilizantes, apostando por plantas modernas y tecnología avanzada. De los últimos productos que han comercializado presume Juan con los botes en las manos en el laboratorio. Herogra en sus grandes instalaciones tiene planta industrial y también unos magníficos laboratorios que les han hecho punteros en innovación en fertilizantes.

En su historia otra fecha clave es 1993 cuando nace Herogra Fertilizantes SA, un hito que marcó el inicio de una nueva etapa, en la que el grupo comenzó a desarrollar soluciones adaptadas a los requerimientos específicos de cada cultivo y con un enfoque cada vez más sostenible y eficiente en el uso de recursos. Mucho antes de que la sostenibilidad se convirtiera en una exigencia de mercado, Herogra ya había asumido esa responsabilidad como parte de su identidad.

Ahora los planes pivotan en torno a la sostenibilidad, innovación e internacionalización. El grupo ha seguido creciendo y diversificándose en los últimos años, incorporando líneas de negocio complementarias al agro, como son la industrial y la logística. Este crecimiento ha estado respaldado por una estructura organizativa sólida y una apuesta clara por la innovación y la mejora continua. Algo que sus directivos relatan en cada una de sus vivencias empresariales.

La internacionalización de Herogra Group comenzó en 2015 con la apertura de su primera filial en Nicaragua, a la que siguieron nuevas implantaciones en mercados estratégicos como Honduras y China. Este proceso ha permitido al grupo ampliar su capacidad operativa, adaptarse a distintas realidades agronómicas y reforzar su cercanía al agricultor. En la actualidad Herogra exporta tanto productos como conocimiento técnico, visión empresarial y compromiso con la agricultura global.

