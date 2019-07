Jesús Moleón: «Esto es una travesía del desierto y lo mejor es ir acompañado» RAMON L. PÉREZ Los mentores de Seedrocket han decidido que «querían ser un club de amigos que se juntan para ayudar y retornar a la sociedad el beneficio que hemos tenido. Se reúnen dos veces al año para poder ayudar a gente con proyectos en fases iniciales» ANDREA G. PARRA GRANADA Jueves, 4 julio 2019, 12:12

«Seedrocket lo defino como aquello que me hubiera gustado tener a mi cuando tenía 21 años». La expresión es de Jesús Moleón, business angel, co-fundador de Seedrocket y socio fundador de SeedRocket 4Founders Capital en su ponencia en Alhambra Venture. Cuando tenía 21 lo que hizo fue poner en marcha su primer proyecto emprendedor.

Moleón comenzó su carrera profesional como analista de fusiones y adquisiciones en Alpha Corporate, pero pronto se lanzó al emprendimiento y puso en marcha su primer proyecto como emprendedor. En 2000 fundó emagister, de la que fue el CEO hasta su incorporación al grupo Intercom. En la actualidad es uno de los business angels más activos de España con más de 35 inversiones.

De esos inicios como emprendedor, Moleón aseguró que le hubiera gustado tener gente que supiera mucho, que «fueran socios míos, que tuvieran una participación minoritaria, alguien que me ponga dinero y me deje gestionar la compañía».

Reflexionó como los proyectos que se ponen en marcha necesitan «más que conocimiento técnicos otro tipo de cosas que le han pasado a otros emprendedores, por ejemplo, pelearte con un socio o cómo despides a un socio tuyo». «La experiencia de alguien que ya ha pasado por ese espacio es más relevante que un punto de vista técnica», incidió.

En Seedrocket juntaron a gente que ya había montado negocios con gente que estaba arrancando. «Hay mucho canto de sirena en la industria. Esto es una travesía del desierto y lo mejor es ir acompañado y que no te vendan cabras», reivindica

Así, «juntamos estos emprendedores de 'éxito', con los que están arrancando. Al principio lo hacíamos con gente con proyectos en fases iniciales, casi proyecto concepto, y eso lo hemos ido cambiando y seleccionábamos más avanzados». Seleccionaban doce proyectos y durante una semana trabajaban con ellos y después si lo creían oportuno invertían; en un principio de forma conjunta, se podría decir, después lo hicieron de forma personal. «Ahora Seedrocket es una asociación sin ánimo de lucro y los mentores si invierten lo hacen a título personal», especificó Moleón.

En todo este tiempo han visto en Seedrocket que es muy difícil acertar. En estos once años han llegado a una conclusión y es que invertir en fases iniciales es complicado, pero si «es alguien listo y le dedica tiempo y les ayuda hace que se elimine cierto riesgo».

Sobre los inversores Moleón es crítico: «Creo que los inversores no aportan nada y lo que pido que no ponga palos en la rueda y dejen hacer. Un equipo malo con un buen inversor no he visto que haga un proyecto bueno». Así las cosas mantiene que «lo mejor es no tener socios y ganar dinero, pero es un poco como los mundos de yupi. Por eso, mi recomendación es coger inversores que te puedan ayudar un poquito».

Un pacto de socio para él debería tener una frase: Si tú ganas yo gano y si tu pierdes yo pierdo. Hace un par de años que funcionan con ese otro modelo que definió como un «club de amigos».

«Me gusta invertir barato para vender caro», fue otra de las frases en la intervención de Moleón para rechazar esa posición de algunos de que es necesario comprar caro para vender caro. «No les cobramos nada a los proyectos y este es un modelo que para nosotros sigue funcionando», defendió el modo de actuar en Seedrocket.

Desde aquel 1999 que comenzó esa andadura de emprendedor ha cambiado mucho el modelo de emprendimiento, los mercados... ha pasado su particular travesía del desierto y dice que ahora «acabamos invirtiendo en modelos de negocio que son tradicionales y que nos permitirá ganar dinero».