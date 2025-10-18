Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Saiko llena el centro de Granada en una actuación sorpresa.
Saiko llena el centro de Granada en una actuación sorpresa. Ariel C. Rojas

Saiko abarrota el centro de Granada en una actuación sorpresa

El artista armillero canta en el Paseo del Salón tras el Kart Royal ante miles de jóvenes desatados con sus grandes éxitos

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Sábado, 18 de octubre 2025, 17:03

El culmen de la fiesta adolescente en Granada con Kart Royale llegó de la mano de Saiko. El artista urbano de Armilla actuó por sorpresa en el Paseo del Salón ante miles de jóvenes completamente desatados ante sus grandes éxitos y los regalos del cantante.

En cuanto se cruzó la meta de la carrera de influencers y celebridades, más de uno 'despertó' en el acto tras toda una mañana dedicada a los monoplazas. «Continuamos la fiesta con Saiko en la fanzone», anunció el narrador Antonio Lobato. Sin dilación, miles de jóvenes bajaron la Carrera de la Virgen para coger sitio de cara a un imperdible show.

El granadino interpretó varios de sus grandes temas como 'Supernova', 'BAD GYAL' o 'Polaris remix' en lo alto de un vehículo en el que se podía leer 'Los Angelitos', su próximo proyecto que ya adelantó en sus últimos conciertos.

Después de las canciones, el cantante se subió a un camión para bordear la Fuente de las Granadas mientras repartía bufandas, camisetas y demás regalos con sus fans. Un baño de masas adolescente que llevó a la estampida en procesión multitudinaria detrás del vehículo. La guinda a una mañana llena de selfis.

