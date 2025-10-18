Marina Riverss, Pableteee y Raul Valle ganan el Kart Royale de Granada

Marina Riverss, Pableteee y Raul Valle se coronaron en Granada como los primeros ganadores del Kart Royale. Los tres influencers, pertenecientes a la escudería MC ... Auto, se impusieron al resto tras tres tandas de carreras por el centro de la capital ante la mirada de miles de jóvenes seguidores.

Como en un videojuego, Kart Royale puso a prueba la pericia al volante de las celebridades, así como su estrategia sobre la pista y su capacidad de adaptarse a divertidos imprevistos. Los corredores contaron con ventajas para aumentar la potencia de su motor eléctrico, recortar el recorrido o incluso mandar a un rival a la última posición de la carrera, 'armas' que desequilibraron las etapas en un auténtico 'scalextric' de carne y hueso.

Con salida y meta en la Acera del Darro, los creadores de contenido recorrieron el entorno de Puerta Real en tres mangas después de completar los entrenamientos libres y las clasificaciones pertinentes para la gran cita. Puro estilo Fórmula 1 mientras el célebre narrador Antonio Lobato comentaba la jugada en directo bajo un sol abrasador pasado el mediodía.

Lola Lolita, baja

No todo iban a ser 'stories' de Instagram y risas. Los corredores protagonizaron diversos piques sobre el asfalto de Puerta Real, con colisiones y trompos que pusieron patas arriba la clasificación. Los equipos Amazon, MC Auto y Los Green Lanterns iban en cabeza a falta de la última carrera.

Lola Lolita se la perdió por los sofocos provocados por el calor. No era fácil mantenerse entero bajo el mono y el casco, por lo que que su escudería –Amazon Prime– se tuvo que conformar con la plata. Los 'lanterns' de artistas urbanos como JC Reyes o La Mano de Oro se llevaron el bronce.