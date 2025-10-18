El día en Granada de Marina Riverss, Ceciarmy, Lola Lolita y otros influencers de Kart Royale El evento congrega a una treintena de creadores de contenido para competir en el circuito de Puerta Real, todo un baño de masas para los miles de seguidores presentes

Ángel Mengíbar Granada Sábado, 18 de octubre 2025, 14:14

Granada se convirtió en el objetivo de todos los teléfonos móviles con Kart Royale, evento que atrajo a una treintena de influencers y celebridades para competir a bordo de sus monoplazas. Marina Riverss, Ceciarmy, Cristóbal Soria y otras figuras se dieron un baño de masas ante los miles de seguidores que acudieron al circuito.

El paddock de la Fuente de las Batallas era un hervidero al más puro estilo Fórmula 1. En lugar de mecánicos, los fans disparaban fotos y selfis a discreción con Ceciarmy, el influencer granadino por antonomasia. «Es increíble que nos hayamos juntado todos en mi tierra para competir. Me encanta Granada y venir aquí es una locura», señaló a IDEAL el propio influencer.

Vestidos todos con el mono y el casco de cada escudería, costaba reconocerlos, no así para sus seguidores más acérrimos. Marina Riverss y Ventura compartían impresiones antes de salir a pista, siempre con Granada bien presente.

«Las curvas no nos gustan ni un pelo, pero Granada nos ha acogido genial este sábado. Esperamos pasarlo de lujo con toda la gente, aunque la fiesta vendrá después», mencionó ella a este diario antes de caer rendida a una de las salas más conocidas de la ciudad. «El mejor ambiente de España está en Mae West. Allí me encontraréis cuando acabe el evento», apuntó.

Uno de los principales triunfadores entre pequeños y también mayores fue Cristóbal Soria, conocido por sus apariciones en el conocido 'El Chiringuito de Jugones'. «Estoy de rigurosa moda en Granada, sobrino. Hoy parece Domingo de Ramos, pero con coches en lugar de pasos. Es increíble cómo está el centro. Ojalá tener a Tomás Roncero por aquí para sacarlo de la pista», rió el sevillano. El espectáculo está servido.