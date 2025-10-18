Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Marifrán Carazo conversa con Antonio Lobato.
Marifrán Carazo conversa con Antonio Lobato. Ariel C. Rojas

Marifrán Carazo, en Kart Royale: «Sacamos la mejor imagen de Granada para la candidatura europea de la cultura»

La alcaldesa de la capital vive el evento en el paddock junto a influencers y celebridades

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Sábado, 18 de octubre 2025, 13:32

Comenta

Kart Royale llenó el centro de Granada entre influencers, celebridades y jóvenes seguidores desde primera hora. La alcaldesa de la capital, Marifrán Carazo, también asistió al evento para disfrutar juntos al resto del público.

«Estamos muy contentos con cómo se ha desarrollado el evento. Estaba especialmente destinado a los más jóvenes, como no podía pasar de otra manera en una ciudad tan universitaria como la nuestra. Además, se está retransmitiendo por todo el mundo con un impacto muy positivo», señaló la propia Carazo en declaraciones exclusivas a IDEAL.

«Kart Royale ha conseguido sacar la mejor imagen de Granada, con un circuito urbano que es una maravilla. Este tipo de eventos ayudan a difundir nuestra cultura de cara a nuestro objetivo para 2031, que es ser capital europea de la cultura», sentenció.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La lluvia deja una quincena de incidencias, casas anegadas y carreteras cortadas en Íllora
  2. 2 Una mujer de 64 años herida en la cabeza tras ser atropellada por el metro de Granada
  3. 3

    «Han sido veinte minutos muy intensos. Hemos pasado mucho miedo»
  4. 4 Cinco personas intoxicadas por un incendio en un restaurante del centro de Granada
  5. 5 El joven que ha abierto un bar en un pueblo de 493 habitantes y da hasta 50 comidas al día
  6. 6 Los horarios de Kart Royale en Granada: desde las 09.00 hasta la fiesta final de madrugada
  7. 7 La caída de unas planchas de aislante provoca un atasco kilométrico en la Circunvalación
  8. 8 La UD Maracena se muda a Los Cármenes en su partido de Copa ante el Valencia: hay mucha demanda de entradas
  9. 9

    La zona de baja emisiones ya se siente en el tráfico y el metro de Granada
  10. 10 Descubren un local clandestino de Granada destinado al consumo de cachimbas con tres armas dentro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Marifrán Carazo, en Kart Royale: «Sacamos la mejor imagen de Granada para la candidatura europea de la cultura»