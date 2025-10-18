Marifrán Carazo, en Kart Royale: «Sacamos la mejor imagen de Granada para la candidatura europea de la cultura» La alcaldesa de la capital vive el evento en el paddock junto a influencers y celebridades

Ángel Mengíbar Granada Sábado, 18 de octubre 2025, 13:32

Kart Royale llenó el centro de Granada entre influencers, celebridades y jóvenes seguidores desde primera hora. La alcaldesa de la capital, Marifrán Carazo, también asistió al evento para disfrutar juntos al resto del público.

«Estamos muy contentos con cómo se ha desarrollado el evento. Estaba especialmente destinado a los más jóvenes, como no podía pasar de otra manera en una ciudad tan universitaria como la nuestra. Además, se está retransmitiendo por todo el mundo con un impacto muy positivo», señaló la propia Carazo en declaraciones exclusivas a IDEAL.

«Kart Royale ha conseguido sacar la mejor imagen de Granada, con un circuito urbano que es una maravilla. Este tipo de eventos ayudan a difundir nuestra cultura de cara a nuestro objetivo para 2031, que es ser capital europea de la cultura», sentenció.