El padre de María Pérez, Luis, posa con su bisabuela María en la casa familiar. R. I.
Campeona del mundo otra vez

La noche sin dormir del padre de María Pérez: «Trabajo de lo que sea»

«Vi la carrera entera y me fui a las cinco a recoger residuos de la feria chica de Orce y sus anejos; somos humildes», comparte Luis

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 13 de septiembre 2025, 13:50

El padre de María Pérez, Luis, vio la carrera en la que su hija revalidó su título de campeona del mundo en 35 kilómetros marcha ... y se fue a trabajar sin pegar ojo a las cinco de la madrugada. «Somos una familia humilde y nos debemos a nuestros trabajos, y yo hago de lo que sea. Suelo estar en la obra pero esta vez tenía que recoger residuos urbanos de la feria chica de Orce y sus anejos, y si se me acabara el trabajo aquí, me iría a otro sitio. No por ser María quien es dejamos de currar todos los días, como su madre, que se dedica a la ayuda a domicilio», comparte con IDEAL, aún despierto de la euforia por el nuevo éxito de su niña.

