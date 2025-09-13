María Pérez vuelve a proclamarse campeona del mundo en 35 kilómetros

María Pérez volvió a proclamarse campeona del mundo en la prueba de 35 kilómetros marcha de Tokio. La granadina brindó una carrera impresionante, con una ... marca de 2:39:01, para reafirmarse como la mejor especialista del planeta dos años después del doblete en Budapest. Este nuevo título la convirtió además en la deportista con más medallas de oro globales en la historia nacional, con tres y a falta de repetir en los 20 el sábado que viene, al batir al también marchador Álvaro Martín y al maratoniano Abel Antón, este último como el único que había sido capaz de revalidar su condición en 1999.

Las pruebas de marcha volvían a salir de un estadio en el Mundial como gran novedad desde Pekín 2015, cuando María Pérez soñó con emular a Miguel Ángel López, y la granadina estuvo a la altura. La vigente bicampeona acudió en autobús y con mascarilla para luego verse presentada con los honores que merecía. Eran las siete y media de la mañana en Tokio, recién pasada la medianoche en España, y ya le esperaba un 79% de humedad que luego ascendería hasta los 92 incluso junto a cerca de treinta grados de temperatura.

María Pérez había anticipado una táctica conservadora, de la mano de su entrenador Jacinto Garzón, y figuró en el grupo de cabeza desde el principio pero dejando que la ecuatoriana Paula Torres asumiera el liderato durante los tres primeros kilómetros como la gran sorpresa de la competición. La peruana Kimberly García León, la china Li Peng y la italiana Antonella Palmisano como campeona olímpica de 35 kilómetros precisamente en Japón cuatro años atrás conformaron pronto la selección que pelearía por las medallas junto a la propia granadina.

En pleno toma y daca entre las cinco mejores mujeres, María Pérez aguardó a la hora para ejecutar un primer cambio de ritmo sin que ni tan siquiera recibir una tarjeta roja le disuadiera de mantenerse bien visible como líder indiscutible de la prueba. También cargó con una amonestación Torres, que luego acumularía otra. Los ánimos españoles que la granadina iba recibiendo desde el público le animaron a dar un nuevo cambio para descolgar a García León al que le seguiría aún otro que terminó llevándose tanto a Peng, que trataba de replicar sus gestos como en el reflejo de un espejo, como a su buena amiga Palmisano.

Con los mejores hombres

Faltaba un tercio de la prueba todavía y María Pérez marchaba ya en solitario hacia la gloria una vez más. Sobradísima en su exhibición, incluso se permitió batir los ritmos de los competidores masculinos del 'top-5' con dos kilómetros más a sus espaldas, a la par del brasileño Caio Bonfim un buen rato durante su camino hacia la medalla de plata. Ni tan siquiera poseer ya más de tres minutos de ventaja sobre Palmisano y Peng hacia la meta hizo que la granadina se limitara a controlar la técnica ante el posible recelo de los jueces, brillante hasta llevarse una paleta amarilla que ya sí frenó su osadía.

Ya solamente le quedaba esperar al último tramo para recoger una bandera con la que regresar al estadio entre chascarrillos con un colega francés para luego deshacerse en lágrimas de puro llanto tras celebrar con los puños en alto antes incluso de cruzar la meta. «Os quiero, España», acertó a compartir entre la euforia, antes de que la manteasen sus compañeros.

Del resto de mujeres españolas, Raquel González fue sexta con 2:45:41 y Cristina Montesinos, séptima a un minuto y tres segundos. Entre los hombres, el canadiense Evan Dunfee ganó el título con una marca de 2:28:22 con el gallego Daniel Chamosa como sexto clasificado también bajo las órdenes de Jacinto Garzón seguido por Miguel Ángel López como duodécimo con 2:33:45 y Manuel Bermúdez como decimotercero a un minuto y 34 segundos.