María Pérez celebra con una bandera de España su nuevo título mundial en los 35 kilómetros marcha. AFP
Atletismo

María Pérez vuelve a proclamarse campeona del mundo en 35 kilómetros

La granadina se convierte en la deportista con más medallas de oro en un campeonato global en toda la historia nacional

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 13 de septiembre 2025, 03:23

María Pérez volvió a proclamarse campeona del mundo en la prueba de 35 kilómetros marcha de Tokio. La granadina brindó una carrera impresionante, con una ... marca de 2:39:01, para reafirmarse como la mejor especialista del planeta dos años después del doblete en Budapest. Este nuevo título la convirtió además en la deportista con más medallas de oro globales en la historia nacional, con tres y a falta de repetir en los 20 el sábado que viene, al batir al también marchador Álvaro Martín y al maratoniano Abel Antón, este último como el único que había sido capaz de revalidar su condición en 1999.

