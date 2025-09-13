Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

María Pérez celebra su nueva medalla de oro en los 35 kilómetros marcha del Mundial de Tokio. RFEA

María Pérez

«Lloré como una niña chica al ver tanta gente en el estadio»

«Dije que vendría a por una medalla como mínimo y fue muy duro, pero esto no ha acabado», apunta la marchadora granadinna tras revalidar su título mundial en 35 kilómetros

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 13 de septiembre 2025, 10:02

«Lloré como una niña chica al entrar al estadio; no esperaba ver a tanta gente. Era el sueño que me faltaba, y fue la ... vez que más lloré tanto antes como después de la prueba», reconoció María Pérez, todavía entre bailes, en declaraciones a Teledeporte tras revalidar en Tokio su título mundial en los 35 kilómetros marcha. «Aquí estoy... en la capital nipona de la que me fui siendo 'chocolate' en los Juegos Olímpicos», se congratuló la granadina en referencia al amargo cuarto puesto de 2021. Aun así, todavía promete batalla para revalidar también su título en los 20: «Esto no ha acabado, y no voy a celebrar nada todavía más allá de pedir permiso para comer algo de sushi, porque el sábado que viene tenemos otra cita e intentaré dar lo mejor que tenga y de lo que me quede en el cuerpo».

