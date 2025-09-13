Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Familiares y amigos de María Pérez, en la piscina de la marchadora en Pulianas.

Campeona del mundo otra vez

La fiesta en la casa de María Pérez tras su nueva hazaña

Los amigos de la marchadora granadina saltaron a su piscina para celebrar de forma simultánea su victoria

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 13 de septiembre 2025, 11:56

Familiares y amigos de María Pérez celebraron en su casa de Pulianas la nueva hazaña de la marchadora granadina al revalidar en Tokio su título ... como campeona del mundo de 35 kilómetros. Tal y como difundió la Federación Española con un vídeo, varios de ellos saltaron a su piscina para celebrar su victoria de forma simultánea mientras ella cruzaba la meta en el estadio nacional de Japón.

