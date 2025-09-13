La fiesta en la casa de María Pérez tras su nueva hazaña
Los amigos de la marchadora granadina saltaron a su piscina para celebrar de forma simultánea su victoria
Granada
Sábado, 13 de septiembre 2025, 11:56
Familiares y amigos de María Pérez celebraron en su casa de Pulianas la nueva hazaña de la marchadora granadina al revalidar en Tokio su título ... como campeona del mundo de 35 kilómetros. Tal y como difundió la Federación Española con un vídeo, varios de ellos saltaron a su piscina para celebrar su victoria de forma simultánea mientras ella cruzaba la meta en el estadio nacional de Japón.
A Paqui, la madre de María Pérez, le acompañaron la también atleta olímpica Sonia Molina -natural de Ciudad Real pero afincada en Granada-, Pilar Cortacero y el fisioterapeuta Ángel García, estrecho colaborador de la campeona del mundo que no pudo viajar a Tokio finalmente. Sonia, Pilar y Ángel se lanzaron eufóricos al agua. Luis, padre de la marchadora, no pudo acudir por su trabajo como obrero en Orce.
