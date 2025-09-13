Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

María Pérez desata los cordones de las zapatillas de Antonella Palmisano. AFP
Campeona del mundo otra vez

El compañerismo de María Pérez con su amiga y rival Palmisano

La granadina esperó a su compañera, subcampeona, y le atendió al caer rendida por el esfuerzo tras cruzar la meta

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 13 de septiembre 2025, 14:05

Al brillante rendimiento de María Pérez para revalidar su título de campeona del mundo de 35 kilómetros marcha en Tokio le siguió un exquisito detalle de deportividad. La granadina esperó a su amiga y rival Antonella Palmisano, italiana que ganó la medalla de oro olímpica en esa distancia y precisamente en Japón cuatro años atrás, para atenderle al caer rendida por el esfuerzo tras cruzar la meta desatándole las zapatillas y arropándole con la bandera de su país como subcampeona a tres minutos de la de Orce.

María Pérez y Palmisano celebraron juntas sus medallas, entre abrazos cariñosos, como buenas amigas que son pese a la sana competencia. La italiana conoció Granada tiempo atrás con la marchadora como anfitriona, y esta le devolvió la visita este mismo verano sin ir más lejos para compartir en Livogno la preparación en altura para este Mundial.

«Siempre fue una referencia en cuanto a técnica y entrenar con ella me abre puertas nuevas. Nos reímos al compartir nuestros tiempos porque ella siempre me hace la broma de que en los diez últimos kilómetros no puede hacerme nada al ser yo más rápida, aunque también me plante cara. Es motivador conocernos cada vez más tanto para lo bueno como para lo malo en cuanto a la competición. No sentir ya la presión por las medallas me hace disfrutar de algo tan bonito como esta amistad que además supone un honor para mí al admirarla tanto», compartió María Pérez durante su última entrevista con IDEAL.

