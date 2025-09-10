Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

María Pérez escucha las indicaciones de su entrenador Jacinto Garzón con Cristina Montesinos a su lado en la cámara de calor del CAR de Sant Cugat. R. I.

María Pérez

Marchadora granadina campeona olímpica, mundial y europea

«Ponerme al límite es lo que me mueve; todavía no sé dónde está»

«Será la última vez que doble pruebas porque, con los cambios, no creo que prepare el maratón», repasa antes del Mundial

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:10

Las medallas olímpicas en los Juegos de París permitieron a María Pérez disfrutar de otra manera ya de las preparaciones de cara a una gran ... competición internacional. En esta ocasión, y por la antesala del Campeonato del Mundo en el que tratará de revalidar su doblete dorado de 2023 en Budapest, la marchadora de Orce pasó además por la altura italiana de Livigno para descubrir el método de su amiga Antonella Palmisano, pese a tratarse de una de sus rivales para el título en la prueba de 35 kilómetros de este mismo sábado a partir de las ocho de la mañana españolas en Tokio. Siete días después le toca la de 20.

