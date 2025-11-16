Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Raúl Fernández, Marco Bezzecchi y Fabio Di Giannantonio, en el podio de Cheste. José Jordán (Afp)
GP Comunidad Valenciana

Marco Bezzecchi y Raúl Fernández ponen la traca final a MotoGP

Doblete de Aprilia en la última cita de la temporada en Valencia, donde a Álex Márquez se le vino abajo el neumático y solo pudo ser sexto

Jesús Gutiérrez

Cheste

Domingo, 16 de noviembre 2025, 13:53

Comenta

El campeonato del mundo de MotoGP echó el telón en Valencia, como manda la tradición, con un Circuit Ricardo Tormo llenó hasta la bandera que ... volvió a acoger a más de 93.000 espectadores con los que parecía homenajear al campeón de 2025 y su dorsal 93, Marc Márquez, que no pudo despedirse encima de su Ducati, pero que sí estuvo en la previa saludando a la afición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Excarcelan a dos heridos graves en un aparatoso accidente en un túnel de Motril
  2. 2 Aviso por la tormenta que puede dejar hasta 60 litros esta noche en Granada
  3. 3 La experta granadina que alerta sobre la lumbalgia: «Vamos directos al precipicio»
  4. 4

    El duro pasado de una panadera granadina que lucha por sobrevivir: «Casi la mitad del sueldo se me va en alquiler»
  5. 5

    Días de vino y marihuana en la Autovía del 92
  6. 6 Estampan su coche contra una farola en Guadix y abandonan el vehículo
  7. 7

    Un Federico García Lorca inédito en una lata de betún
  8. 8

    La Guardia Civil alerta de una nueva estafa en Granada para robar dinero por Whatsapp
  9. 9

    Una buena segunda mitad da un punto en El Sardinero
  10. 10 Aurelio Rojas, el cardiólogo que alerta del alimento de moda: «Debe tomarse bajo control médico»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Marco Bezzecchi y Raúl Fernández ponen la traca final a MotoGP

Marco Bezzecchi y Raúl Fernández ponen la traca final a MotoGP