Diogo Moreira se proclama campeón de Moto2 en Valencia

Tenía que darse algo parecido a un milagro en Valencia y no sucedió. Los 24 puntos con los que Diogo Moreira afrontaba la última cita ... de la temporada fueron una losa demasiado grande para Manu González, cuyos últimos resultados no daban muchas esperanzas. El español había optado por creer y afrontaba con ambición este último gran premio del año, a pesar de haber perdido por el camino 60 puntos que había llegado a tener sobre su rival. Las tendencias entre uno y otro eran claramente opuestas, pero en el motociclismo hasta que no se ondea la bandera de cuadros no se puede dar nada por sentado.

Uno de los clavos ardiendo a los que se agarraba el piloto madrileño era que en todos los entrenamientos del fin de semana había acabado por delante, y es que a Moreira se le veía con mucha tensión, todo lo contrario que a 'Manugas', por eso de que tenía todo perdido de antemano y solo podía ganar. El español salía quinto en parrilla, mientras que Moreira lo hacía noveno. Ninguno era el que tenía mejor ritmo, pero mientras que al brasileño le bastaba con acabar en el top 14, el único resultado que le permitía soñar a González era la victoria y esperar. Y eso obligaba a ser agresivo desde las primeras vueltas.

En la salida, ninguno de los dos se movió de su posición original y así completaron la primera vuelta, quinto y noveno. Un resultado que claramente no le valía al español, pero que no lograba mejorar. Y ese fue su techo toda la carrera. Desde el principio no se le vio nada cómodo al piloto madrileño que, pasado el ecuador de la carrera, empezó a perder un goteo de posiciones, hasta que, a cinco vueltas del final, le acabó pasando el propio Moreira, que estaba teniendo una carrera de lo más tranquila, y dijo basta.

González entró en boxes en la siguiente vuelta haciendo gestos claros de que su neumático trasero no iba. «Nunca habíamos visto una caída de la goma así. Era imposible mantenerse en pie», explicaba después el derrotado. El campeonato estaba ya perdido, pero no el honor. Con todo perdido, el español mandó a su equipo montar otro neumático trasero para despedirse en la pista. Y así lo hizo, entre lágrimas, pero con un gesto que honraba a ese subcampeonato.

La otra cara de la moneda, Diogo Moreira, se dejaba ir en las últimas vueltas de la carrera y podía saborear ese histórico título para el motociclismo brasileño. El primero del gigante sudamericano, que celebró en la pista enfundándose una camiseta de fútbol con el icónico número 10, el mismo de su dorsal. Y rodeado de otros dieces míticos de la 'canarinha' como Pele, Rivaldo, Ronaldinho y Neymar. «Han sido momentos difíciles, dejando a mi familia en Brasil y después de tanto tiempo lo hemos conseguido», comentaba emocionado el nuevo campeón del mundo de Moto2.

Triplete español

Fuera de la batalla por el título, la pelea por la victoria fue cosa de españoles. En concreto de dos, Izan Guevara y Dani Holgado. Este último partía desde la pole, pero perdió la primera posición en la salida. Se la arrebató el piloto balear que asumió el liderazgo de la carrera desde el inicio y no dio ni una sola opción.

Guevara, que fue uno de esos campeones autoritarios de Moto3 en 2022 que parecían romper moldes. Sin embargo, en su paso por la categoría intermedia le estaba costando demasiado y en estas tres temporadas apenas había conseguido un puñado de podios, pero nunca la victoria y llegó en el circuito de casa para él, ya que deportivamente se ha criado en la estructura de Jorge Martínez Aspar.

Aunque Holgado plantó batalla hasta la última vuelta, Guevara no cometió un solo error y cerró la temporada estrenando su casillero de victorias, y encabezando otro triplete español en Valencia, ya que el rookie Iván Ortolá firmó su mejor carrera del año y acabó en el podio en su carrera de casa.