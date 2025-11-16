Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

GP Comunidad Valenciana

Diogo Moreira se proclama campeón de Moto2 en Valencia

El brasileño no falló y sentenció el título, mientras que Manu González no pudo pelear por un problema en el neumático. Otro español, Izan Guevara, logró la primera victoria de su vida en la categoría intermedia

Jesús Gutiérrez

Domingo, 16 de noviembre 2025, 11:51

Comenta

Tenía que darse algo parecido a un milagro en Valencia y no sucedió. Los 24 puntos con los que Diogo Moreira afrontaba la última cita ... de la temporada fueron una losa demasiado grande para Manu González, cuyos últimos resultados no daban muchas esperanzas. El español había optado por creer y afrontaba con ambición este último gran premio del año, a pesar de haber perdido por el camino 60 puntos que había llegado a tener sobre su rival. Las tendencias entre uno y otro eran claramente opuestas, pero en el motociclismo hasta que no se ondea la bandera de cuadros no se puede dar nada por sentado.

