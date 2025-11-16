Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Alvaro Carpe, Adrian Fernández y Taiyo Furusato, podio de Moto3. José Jordán (Afp)
GP Comunidad Valenciana

Adrián Fernández inaugura su palmarés en Moto3

El piloto madrileño gana su primera carrera mundialista y Ángel Piqueras se proclama subcampeón de un Mundial de la categoría pequeña que dominaron como nunca los españoles

Jesús Gutiérrez

Cheste

Domingo, 16 de noviembre 2025, 11:04

Comenta

En su carrera número 86, Adrián Fernández estrenó al fin su casillero de victorias después de haber sumado ya varios podios. Le faltaba la guinda ... para este ya, veterano en la categoría pequeña, aunque apenas tenga 21 años. Y lo logró en el mismo escenario que su hermano, el piloto de MotoGP Raúl Fernández, sumó su primera victoria hace ahora cinco años. De su hermano se acordaba nada más cruzar la meta. «Cuando lo intentas tantas veces y ves que no llega, puedes llegar a tirar la toalla. Gracias a Dios tengo a mi hermano que es el que me dice que cuando me caída siguiera intentándolo, y sin él no estaría aquí». Los Fernández, como los Espargaró o los Márquez, ya son hermanos ganadores de grandes de premios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Excarcelan a dos heridos graves en un aparatoso accidente en un túnel de Motril
  2. 2 Aviso por la tormenta que puede dejar hasta 60 litros esta noche en Granada
  3. 3 Estampan su coche contra una farola en Guadix y abandonan el vehículo
  4. 4

    El duro pasado de una panadera granadina que lucha por sobrevivir: «Casi la mitad del sueldo se me va en alquiler»
  5. 5

    Días de vino y marihuana en la Autovía del 92
  6. 6 La experta granadina que alerta sobre la lumbalgia: «Vamos directos al precipicio»
  7. 7

    La Guardia Civil alerta de una nueva estafa en Granada para robar dinero por Whatsapp
  8. 8

    Un Federico García Lorca inédito en una lata de betún
  9. 9

    Una buena segunda mitad da un punto en El Sardinero
  10. 10 Elvira, la joven que lucha para que Granada sea Capital Europea de la Cultura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Adrián Fernández inaugura su palmarés en Moto3

Adrián Fernández inaugura su palmarés en Moto3