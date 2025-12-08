Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Max Verstappen celebra el triunfo en el GP de Abu Dabi. EP
GP Abu Dabi

Verstappen roza la perfección y pone un asterisco al título de Norris

El quinto Mundial del neerlandés tendrá que esperar pese a una remontada inédita: se quedó a solo dos puntos de lograr la mayor gesta de todos los tiempos

David Sánchez de Castro

Lunes, 8 de diciembre 2025, 11:22

Comenta

Pasó del imposible al improbable, de ahí a lo increíble y de ahí… a morir en la orilla. Nadie en los 75 años de historia ... de la Fórmula 1 había remontado una diferencia tal, ni con la actual puntuación -104 puntos tenía de desventaja en el GP de Países Bajos, en agosto- y se ha quedado a solo dos puntos de conjugarlos.

