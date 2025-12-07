Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Lando Norris besa el trofeo de ganador del GP de Brasil. Reuters

Norris, la culminación de un campeón que empezó sirviendo a Alonso

El piloto inglés, flamante nuevo rey del gran circo, ha completado la senda que le ha dictado McLaren desde que era un niño en karts

David Sánchez de Castro

Domingo, 7 de diciembre 2025, 15:31

Lando Norris (Bristol, 1999) cerró en 2025 un camino que nació entre karts y fórmulas menores y que terminó por coronarle como campeón del mundo ... de Fórmula 1. Es, desde este domingo, el trigésimo quinto miembro del selecto club de reyes de la máxima competición del automovilismo, algo que se ha producido no sin mucho buscarlo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

