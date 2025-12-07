Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Lando Norris, en el podio especial de campeón del mundo.

Lando Norris, en el podio especial de campeón del mundo. Afp
GP de Abu Dabi

Norris acaba con el reinado de Verstappen

El neerlandés se lleva una insuficiente victoria en Abu Dabi por delante de Piastri y Norris, que logra el mayor éxito de su vida. Alonso fue sexto y Sainz, decimotercero

David Sánchez de Castro

Domingo, 7 de diciembre 2025, 13:46

Comenta

Le hacía falta un podio, y es lo que consiguió: Lando Norris ya es campeón del mundo de Fórmula 1. El británico sumó un ... suficiente tercer puesto, el mínimo que requería si ganaba la carrera Max Verstappen como así fue. Gracias a una estrategia conservadora -aunque algo arriesgada- y una cita sin incidentes, la octava victoria de la temporada -más que nadie este año- del hasta este domingo rey del Gran Circo fue insuficiente. El trigésimoquinto campeón del mundo de Fórmula 1 ya es Lando Norris, con lo que culmina el mayor éxito de su carrera deportiva y un nuevo ciclo victorioso comandado por McLaren.

