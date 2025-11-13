Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Luis Rubiales.

Luis Rubiales. P. M.

Entrevista

Así vive Luis Rubiales desde su salida de la RFEF

El motrileño relata el rescate de sus hijas en la DANA por bomberos paisanos

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:00

Comenta

–¿De qué vive hoy en día?

–He sido futbolista, presidente de la AFE, de la RFEF y vicepresidente de la UEFA. Me ha ... permitido un patrimonio. Tengo unas participaciones de un hotel junto a mi socio Nene. Es una cadena pequeña, con la gestión de tres establecimientos. Tengo también algún alquiler. Además, soy abogado, lo que me permite asesorar a alguna empresa. Me han tirado proyectos fantásticos, como uno con una empresa asiática. Un proyecto de NFTS (token, activos digitales únicos). Era un contrato jugoso, de tres millones de dólares en tres años. Un día me llamaron para decirme que la presión mediática de España la podían soportar, pero la política no. Que habían recibido una llamada de la embajada. Creo que ha habido intereses en defenestrarme.

