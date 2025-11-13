Así vive Luis Rubiales desde su salida de la RFEF

–¿De qué vive hoy en día?

–He sido futbolista, presidente de la AFE, de la RFEF y vicepresidente de la UEFA. Me ha ... permitido un patrimonio. Tengo unas participaciones de un hotel junto a mi socio Nene. Es una cadena pequeña, con la gestión de tres establecimientos. Tengo también algún alquiler. Además, soy abogado, lo que me permite asesorar a alguna empresa. Me han tirado proyectos fantásticos, como uno con una empresa asiática. Un proyecto de NFTS (token, activos digitales únicos). Era un contrato jugoso, de tres millones de dólares en tres años. Un día me llamaron para decirme que la presión mediática de España la podían soportar, pero la política no. Que habían recibido una llamada de la embajada. Creo que ha habido intereses en defenestrarme.

–Cuenta otro momento íntimo, cuando sus hijas se vieron afectadas por la dana.

–Mis tres hijas viven en Alfafar. En su calle, murieron muchas personas. Lo pasaron muy mal, tanto ellas como mi exmujer y el novio de mi hija mayor. Tuvieron que escapar por el tejado y estuvieron varios días prácticamente desabastecidas. Es muy emotivo para mí. Los primeros que aparecieron para ayudarlas, curiosamente, fueron bomberos de nuestra tierra. Me emociona.

–¿Quién le puso 'Rubi'?

–Me lo puso alguien de Granada, Ismael López (exfutbolista), uno de mis mejores amigos, que ha estado a mi lado siempre y me ha apoyado. Es una de las grandes alegrías que tengo. También lo han usado de manera despectiva, pero quien me ofende siempre, no me hace daño.