Luis Rubiales muestra la portada de su libro. Pepe Marín

Entrevista con el expresidente de la RFEF

Luis Rubiales: «Jamás cogí un céntimo que no fuera mío; me imputan por una mentira»

Presenta un libro con su versión sobre quiénes le quisieron 'matar' para su salida de la Federación

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:00

El motrileño Luis Rubiales está de actualidad. Tras meses en silencio, saca un libro que relata su versión sobre los acontecimientos que le sacaron de ... la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Su título es elocuente: 'Matar a Rubiales'. IDEAL es el primer medio de Granada al que atiende antes de su presentación en la capital este mismo viernes.

