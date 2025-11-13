«No hubo orgía en Salobreña; nunca he pagado por 'escorts'»

–Se dijo que hubo una orgía en Salobreña.

–Si uno de nosotros estaba con su novia... Es una barbaridad. Ahora, lo que no ... pueden pretender es que sea un monje, no voy a engañar a nadie. No he organizado orgías y jamás en mi vida he pagado por 'escorts'. Un tema ético se mezcla con una cuestión ilegal, el dinero de la RFEF. Lo pagarán ante la justicia.

–¿No pasó nada raro?

–Fueron unas jornadas de trabajo que pagamos nosotros. Están las facturas en el libro. Cuando la jueza haya visto esto… Ni me preguntó por ello ni por Gruconsa. Eso no quiere decir que, cuando acabamos de trabajar, hagamos lo que queramos. No soy una excepción, pero de ahí a esas barbaridades...

–¿Va por Los Cármenes?

–Estoy fuera del fútbol. Me gusta que los equipos de mi tierra ganen. Mi equipo es el Levante, el club de mi vida, y luego mi Motril, que es donde debuté. Al Granada le deseo lo mejor y tiene un gran entrenador con Pacheta.

–¿Ha cambiado mucho?

–Todos cambiamos, espero que evolucionando. En la esencia soy el mismo. Un niño que se crio en Motril. Hay que cambiar, pero manteniendo los principios.

–La inhabilitación le impide hasta organizar un partido.

–Iba a jugar un partido en Motril. La maquinaria 'woke' empieza a buscar gente en mi contra. Ponen un bus desde Granada en el que bajan diez y había quinientas personas manifestándose a mi favor y de mi madre, que estaba encerrada en la iglesia, un episodio en el que sufrí mucho… En la FIFA está Emilio García Silvero, contendiente a la presidencia de la RFEF. Me hicieron pagar el estar en el otro bando.

–¿Cómo cree que acabará esto?

–La gente que está cerca de mí sabe quién soy, me considero un hombre privilegiado. No creo en estas frases del karma. Hay muy malas personas que triunfan, y gente que se merece triunfar que no lo logra, pero desde luego lo que no es negociable es pelear. Voy a luchar y además con la verdad es más fácil. Ojalá algún día podamos salir adelante.