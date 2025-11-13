Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Manifestantes a su favor en Motril, en la protesta de 2023.

Manifestantes a su favor en Motril, en la protesta de 2023. EP

Entrevista a Luis Rubiales

«No hubo orgía en Salobreña; nunca he pagado por 'escorts'»

«Eso no quiere decir que, cuando acabamos de trabajar, hagamos lo que queramos. No soy una excepción, pero de ahí a esas barbaridades...», relata

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:01

Comenta

–Se dijo que hubo una orgía en Salobreña.

–Si uno de nosotros estaba con su novia... Es una barbaridad. Ahora, lo que no ... pueden pretender es que sea un monje, no voy a engañar a nadie. No he organizado orgías y jamás en mi vida he pagado por 'escorts'. Un tema ético se mezcla con una cuestión ilegal, el dinero de la RFEF. Lo pagarán ante la justicia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un funcionario sobre la paga extra de Navidad de los pensionistas: «Será suficiente cobrar un día, solo un día»
  2. 2 Alcampo rompe el mercado con un descuento en su aceite de oliva virgen extra de La Masía
  3. 3 Una fallecida y un herido tras caer su vehículo por un barranco de Albondón
  4. 4 La borrasca Claudia amenaza a Granada con lluvia, frío y nieve en solo 24 horas
  5. 5 El hotel de Granada que ha sido reconocido como el más lujoso de España
  6. 6 Meteorólogos advierten de la llegada inminente a Granada de tormentas fuertes y nevadas
  7. 7 Pedro Sánchez cita la supresión de un FP de Montefrío para criticar la política educativa del PP
  8. 8 Una pelea entre dos antiguas amigas que se inició en las redes y degeneró en agresiones
  9. 9 Dos ancianos hospitalizados tras incendiarse el colchón de su cama en Caniles
  10. 10 Sorprenden en pleno centro a cinco hombres con dos coches cargados de marihuana, armas y dinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «No hubo orgía en Salobreña; nunca he pagado por 'escorts'»