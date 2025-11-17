Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los jugadores de la selección española, durante un entrenamiento. Ángel Martínez (FEF)
Mundial 2026 | Clasificación

España aspira a la perfección en Sevilla

Invicta e imbatida tras las cinco primeras jornadas de la fase de clasificación para el Mundial, quiere poner el broche de oro este martes ante Turquía

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Sevilla

Lunes, 17 de noviembre 2025, 16:57

España ya tiene el pasaporte listo para el Mundial del próximo año, a falta solo de estamparle el sello oficial este martes en Sevilla, pero ... se exige mucho más. Tras superar las cinco primeras jornadas de la fase de clasificación con un balance inmaculado de cinco victorias, diecinueve goles a favor y ninguno en contra, el combinado que dirige Luis de la Fuente aspira a completar una faena perfecta en tierras hispalenses, digna de esas que en la Plaza de Toros de la Maestranza son más que suficientes para cortar las dos orejas y el rabo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

