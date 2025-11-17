Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Luis de la Fuente, durante la rueda de prensa en Sevilla. Cristina Quicler / AFP
Clasificación | Mundial 2026

De la Fuente: «No tengo vanidad, lo que quiero es estar a la altura del reto»

Traslada el mérito por la extraordinaria racha de la selección a sus futbolistas y descarta una revolución en el once ante Turquía

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Sevilla

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:26

Comenta

Luis de la Fuente trasladó el mérito por la extraordinaria racha que acumula la selección española, 30 partidos sin conocer la derrota, al brillante grupo ... de futbolistas que dirige y no quiso colgarse medalla alguna. «Para mí es un orgullo que se hable de la selección. Tenemos que huir de las individualidades. Lo importante es poner el foco en lo que representa esta selección para un país. Eso es lo que tenemos que destacar. Yo lo que trato es de hacer cada día mejor mi trabajo. No tengo vanidad para pensar en esas cosas. Lo que quiero es estar a la altura del reto», respondió cuando le preguntaron si le gustaría que le describiesen como uno de los mejores seleccionadores del mundo en la previa del duelo que enfrentará el martes a La Roja con Turquía en Sevilla y que debe servir para certificar el pase al Mundial de 2026.

