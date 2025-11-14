Luis Rubén, el tío de Rubiales que le tiró los huevos y sale en series como 'La que se avecina'

Fue el propio Luis Rubiales el que confirmó la identidad de la persona que le arrojó varios huevos en la presentación en Madrid del libro ' ... Matar a Rubiales'. Se trata de uno de sus tíos: Luis Rubén Rubiales, hermano del padre del expresidente de la Federación Española de Fútbol.

La escena, grabada por varias cámaras, cogió por sorpresa a los presentes. Nadie sabía la identidad del agresor, que posteriormente fue identificado y detenido por la Policía Nacional. «Es un tío carnal mío, Luis Rubén se llama, una persona desequilibrada, que no debe estar bien, y bueno, pues, creo que lo han arrestado y veremos qué podemos hacer para que no vuelvan a suceder estas cosas, es una pena», comentaba el propio Rubiales en el acto.

Luis Rubén se dedica al mundo audiovisual. En concreto es actor y se le ha podido ver en trabajos televisivos de series bastante conocidas como 'La que se avecina', 'Amar es para siempre', 'El secreto de Puente Viejo' o 'El ministerio del tiempo'.

Pero, sin duda, su trabajo más llamativo fue el que protagonizó en el anuncio de una empresa de préstamos rápidos por internet. «Cuando en vez de ir a la peluquería de siempre, vas a una de esas que dan masajito», se puede escuchar en el spot publicitario en el que sale el tío de Rubiales melena al viento.

Durante la presentación del libro, Luis Rubiales, que se lanzó a por el atacante tras esquivar el lanzamiento de los huevos y fue parado por varios asistentes al acto, explicó después por qué intentó defenderse. «La suerte es que me han parado. No sé si tenía un arma o algo. He visto a una mujer embarazada con dos niños pequeños. He pensado en los niños. Si llego a cogerlo estaríamos ahora en otra situación. Me he asustado mucho. Son amigos míos. Todos nos hemos criado juntos y me he asustado mucho», señaló.