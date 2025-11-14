Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Luis Rubén, el tío de Rubiales en un anuncio de televisión. IDEAL

Luis Rubén, el tío de Rubiales que le tiró los huevos y sale en series como 'La que se avecina'

El expresidente de la Federación Española de Fútbol confirmó la identidad del agresor tras ser identificado y detenido

Pepe Moreno

Pepe Moreno

Granada

Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:24

Comenta

Fue el propio Luis Rubiales el que confirmó la identidad de la persona que le arrojó varios huevos en la presentación en Madrid del libro ' ... Matar a Rubiales'. Se trata de uno de sus tíos: Luis Rubén Rubiales, hermano del padre del expresidente de la Federación Española de Fútbol.

