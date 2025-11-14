Luis Rubiales: «Mi padre tuvo que pedir un crédito para ayudarme; fueron dos meses horribles»

Luis Rubiales atendió a IDEAL al hilo de la publicación de su libro, 'Matar a Rubiales'. Desde la tarde del jueves pueden leer la entrevista ... completa y algunos apéndices del cuestionario con el que fuera presidente de la RFEF. Aquí se extraen las alusiones más relacionadas con lo personal y Granada.

–Hay una anécdota con su padre, que fue alcalde de Motril.

–Fue un día en el que tuve fiebre. Habíamos quedado en el Café Fútbol para desayunar. La noche de antes, apagué el teléfono y me acosté. A las nueve, no estaba allí. Mi padre sabe que soy puntual. Habían sido días muy duros, con muchas noticias falsas. Él tiene un juego de llaves de mi casa. Apareció allí con la respiración entrecortada. Llegó a pensar que me podría hacer algo malo por no aguantar la presión... Lo hemos visto en personas como el comisionado para la dana, que intentó suicidarse.

–Tuvo su patrimonio bloqueado.

–No tenía ni para cambiar el billete de avión. Mi padre, que es pensionista, tuvo que pedir un crédito y me dio 6.000 euros para ayudarme. Mi madre también me dio. Después de tantos años, teniendo dinero en el banco… Fueron dos meses horribles.

–¿De qué vive hoy en día?

–He sido futbolista, presidente de la AFE, de la RFEF y vicepresidente de la UEFA. Me ha permitido un patrimonio. Tengo unas participaciones de un hotel junto a mi socio Nene. Es una cadena pequeña, con la gestión de tres establecimientos. Tengo también algún alquiler. Además, soy abogado, lo que me permite asesorar a alguna empresa. Me han tirado proyectos fantásticos, como uno con una empresa asiática. Un proyecto de NFTS (token, activos digitales únicos). Era un contrato jugoso, de tres millones de dólares en tres años. Un día me llamaron para decirme que la presión mediática de España la podían soportar, pero la política no. Que habían recibido una llamada de la embajada. Creo que ha habido intereses en defenestrarme.

–Hay allegados suyos, granadinos, que lo han pasado mal.

–Una de las cosas que más me entristece es que gente a la que quiero, como Puri, la mujer de Nene (su socio, exfutbolista del Granada), haya tenido que pasar por esto, o que Pedro (González Segura, exdirector del área legal de la RFEF) haya sufrido un infarto. Somos gente normal, no delincuentes. Te detienen y alguno ha pasado noches en un calabozo; no fue mi caso. Mi detención duró diez minutos. Por fuerte que seas, tu sistema inmunológico baja. Nadie es 'Robocop'.

–¿En qué situación se encuentra el caso abierto en Majadahonda?

–Tenemos muchos investigados. Entre ellos, y me da pena, mi socio Nene. Ha pedido declarar y la jueza aún no se lo ha permitido. Ella espera el informe de la UCO. No quiero adelantar conclusiones, pero, cuando haya visto lo aportado, verá que no hay nada.

–Hablemos de Gruconsa, constructora para la que trabajaba el hermano de Pedro González y de la que era 'partner' Nene.

–En el informe apareció que Nene había cobrado dinero de lo que hizo la RFEF en La Cartuja, y no. Participó en proyectos previos. Nene tenía un contrato a ganancias y a pérdidas con la empresa. Cuando Bilbao dijo que no dejaba público para la Eurocopa, hablo con el comité ejecutivo de UEFA. Nos dan de pocos días para acondicionar La Cartuja. Se hace con Gruconsa, que había hecho una auditoría allí, con una designación directa argumentada por urgencia. Llega alguien, una persona dentro de la RFEF, y desinforma a la UCO diciendo que alguien había cobrado. Un caballo de Troya que no voy a desvelar porque no tengo las pruebas. ¿Nene hizo un trabajo con esta empresa? Anterior. ¿Alguien cobró de La Cartuja? No.

–¿Las comisiones rogatorias con Dominicana y Andorra no han arrojado nada cuestionable?

–No. La de Dominicana dice que tengo las dos cuentas de mi empresa y la personal, todo declarado, y que no tengo villas. Salió una información hablando de 36 cuentas y que se investiga un posible delito. Tampoco hay testaferros.

–Describe la visita de la UCO allí con crudeza.

–Fue dura por el susto que te llevas cuando entran encapuchados y te apuntan a la cabeza. Luego pasaron los agentes de la UCO y sabes que no te van a matar.

–Documenta que nunca hubo una mejor oferta por parte de Catar.

–Estoy imputado por una mentira. De Catar teníamos firmada una intención que duraba 10 días y que si no ratificaban, decaía. Era una oferta de 33 millones por 40 de la de Arabia Saudí.

'Matar a Rubiales'

–¿Este libro es un desahogo, terapia o un ajuste de cuentas?

–El libro está escrito de manera muy didáctica, con muchísima documentación. Ha sido un trabajo tremendo. Cuando era presidente de la RFEF, almacenaba cosas. Mi padre me ha ayudado muchísimo. Hemos estado en contacto con gente que trabajó en mi época para poder no solo explicar todo sino, además, decir que estas son pruebas, para que todos vean que es falsa la base de la denuncia de la Supercopa en Arabia Saudí, como todas las que sistemáticamente se han ido creando. Era un círculo vicioso. Había noticias que publicaban en determinados medios, muchos de los cuales, casualmente, recibían dinero para 'branded content' (contenido promocionado) de LaLiga. Estas noticias generaban unas denuncias que me tenían siempre en los juzgados, con el descrédito generalizado de que cuando el río suena... Es duro porque siempre he actuado con plena honestidad.

–Hay personas que usted ensalza, incluso reflejando discrepancias, sin rencores.

–Cuando estoy con mis amigos de Granada o Motril, me dicen: «Si yo fuera tú…», pero escribir desde el odio no te genera nada bueno. Pierdes la objetividad y no cumpliría lo que quiero, que es transmitir de manera sosegada la verdad. Descubrir muchas mentiras e injusticias y cómo he tenido que aguantar el tipo. La institución estaba por encima de las personas.

–Hubo gente que le aplaudió en la asamblea en la que dijo que no dimitiría que luego se retractó...

–Se puede ser un buen trabajador para la RFEF y luego no ser una persona valiente o una cuyos valores o decisiones cambian.

–Allí estaban el seleccionador Luis de la Fuente y el entonces de la Sub 21, Santi Denia...

–Cuando yo llego a la RFEF, Luis de la Fuente era seleccionador sub 19 y Santi Denia estaba por debajo. Luis de la Fuente me acompañó todo el día anterior a la asamblea y él sabe perfectamente lo que hablamos y en qué términos. Cuando se mira al espejo tendrá que responderse a sí mismo.

–¿Se arrepiente del tono?

–No, no, suscribo el 100% de las palabras. Ese discurso está vigente para quien lo vea de principio a fin. Me reafirmo incluso en lo de no dimitir, porque yo no iba a hacerlo, no ganaba nada con ello, solamente darle el placer a aquellos que lo esperaban. Es muy fuerte lo que pasó para que dimitiera.

–Dice que le prometieron preservar a su equipo.

–No es exactamente así. Es que me llaman desde el Gobierno por medio de un externo y lo que me dicen es que irán todos fuera si no dimito. Tuve una conversación con mis hijas, mi padre y su mujer. Les dije que no quería dimitir porque era una cuestión de dignidad, pero, ¿qué hacía? ¿Me iba a la Fiscalía a denunciar que el Gobierno me hizo llegar aquello? Creo que los fiscales tienen que trabajar y cuanto más investiguen, mejor. No quería entrometerme cuando me estaban investigando con otra cosa. La otra opción, ¿cuál era? Si no dimitía, se iban a la calle 30 trabajadores por el hecho de que habían colaborado conmigo. Me parecía injusto. Entre salvaguardar mi palabra y defender sus derechos, elegí esto último. Enseguida fueron cayendo y la promesa no se cumplió.

–¿No dice quién fue esa persona?

–Lo digo en el libro (Víctor Francos, expresidente del CSD). Lo importante es que alguien del Gobierno lo transmitió. Incluso mandé una lista con nombres que no se respetaron.

–Hay personas que salen mal paradas en el libro.

–¿Se refiere a mi tío Juan, que fue director de mi primer gabinete? Su comportamiento le apartó de su puesto. Aun así, traté de ver si podía reconducirse porque era importante que todos sumáramos. Explico bien lo que es una traición, las mentiras y lo que es mezclar cosas con la mala intención de crear una bomba mediática.

–Para el lector, debe de ser difícil asimilar que su tío Juan le traicionase. Que coja el móvil de su sobrino y supuestamente lo descargue para que se haga uso de esa información.

–Voy a ser en esto estricto conmigo mismo. Me defenderé de las cosas que haya dicho, pero tengo mucho respeto por mi abuelo, que en paz descanse; por mi padre, que ha sufrido con esto. Además de ser mi tío, era mi amigo. Si él pretendió que nosotros tomáramos alguna medida, lo evité. Lo despedí de manera procedente, porque filtró cosas y manipuló. Todo esto está demostrado. Mi intención es defenderme de lo dicho por mi tío, pero no generar más dolor a la familia. Si él ha elegido ese camino, es su problema y dará explicaciones a sus hijos.

–Le llama 'caballo de Troya I'. ¿Quiénes son los otros?

–Hay más gente, pero creo que está bien dejarlo así. A uno de ellos quiero encontrármelo y mirarle a los ojos. Uno de ellos fue una persona a la que ayudamos todos, fuimos cariñosos, y luego nos pagó con mentiras por estar en la pomada y en el poder. Hay gente que tiene esa maldad, esa forma política de comportarse poco humana, como por ejemplo Marisa González, que es la actual directora de gabinete de Louzán. Allá ellos.

–Constantemente define una 'trama', en la que coloca como líder al presidente de LaLiga, que conspira en su contra.

–No la defino, aporto documentación. Un periódico destapó con unos audios grabados en los que Tebas decía que había que 'matar' a Rubiales, acabar con él como sea. Un colaborador suyo, Gerardo González Otero, decía que había que construir un relato. «Tenemos a Esteban Urreiztieta (periodista) en El Mundo, a los de El Confidencial… Hay que unir a más gente contra Rubiales».

–¿Cómo llega esto a los juzgados?

–Esta es una cuestión que tendremos que trabajar, pero ahora estamos tratando de demostrar que es falsa cualquier vinculación de corrupción en la RFEF. El contrato con Arabia Saudí es limpio, tiene un 'compliance' (órgano de cumplimiento normativo externo) que dio el visto bueno. Con ello en una empresa, ya no te imputan en ningún juzgado, pero lo hicieron. Es tan difícil de explicar. La presión mediática a veces supera las defensas que creas. Por bien que lo hayas hecho, cuando hay un hostigamiento tan cruel, hay políticos cobardes que ceden y que se posicionan… Muchas veces la justicia no tiene los medios que debería tener. Al final te tienen tres años y medio con mentiras, con un montón de imputados que han perdido su puesto de trabajo, tras una gestión de 10.

–Tendrá demandado a Tebas y al resto.

–Llegará nuestro momento y por supuesto que lo haremos, pero todas las cosas llevan su paso. Nosotros hemos aportado todas estas cosas al juzgado. Lo primero es demostrar, como ya he hecho, con la Agencia Tributaria, ¿Que si tengo propiedades fuera? Han preguntado en República Dominicana, en todos los sitios, y no, no tengo nada. Aclaré lo demás.

–Asegura que Miguel García Caba –granadino–, que fue vicesecretario de la RFEF, fue contactado por la 'trama' y se lo confesó.

–Sí. Cuando yo hablo de trama siempre es entre comillas. Los odios son bastante esclarecedores. Él tuvo un roce conmigo. Ese enfado lo aprovecharon para contactarle, pero él se mantuvo firme y actuó con honestidad.