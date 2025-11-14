Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Luis Rubiales: «Me siento bastante apoyado; en lo del beso, más por mujeres»

Entrevista con el expresidente de la RFEF

Luis Rubiales: «Me siento bastante apoyado; en lo del beso, más por mujeres»

«La condena no es firme y llegaré hasta el final porque no hubo intención sexual», explica el motrileño

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:19

Comenta

Luis Rubiales, expresidente de la RFEF, habló largo y tendido con IDEAL sobre su libro, 'Matar a Rubiales'. En este extracto, abunda en el asunto ... del beso a Jenni Hermoso, por el que está condenado (aunque ha recurrido) y su decepción con Pedro Sánchez, al que califica de «cuentista».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una niña de tres años en el incendio de una vivienda en Las Gabias
  2. 2 Meteorólogos advierten de la llegada inminente a Granada de tormentas fuertes y nevadas
  3. 3 Alerta por un joven que entra a comercios de un pueblo de Granada con billetes falsos de 50 euros
  4. 4 Una granadina reprocha a la ministra los fallos en las pulseras: «Los protocolos no funcionaron, hable con las víctimas»
  5. 5 Dos ancianos hospitalizados tras incendiarse el colchón de su cama en Caniles
  6. 6 Una pelea entre dos antiguas amigas que se inició en las redes y degeneró en agresiones
  7. 7

    «La gente quería ayudar, pero el fuego salía por la puerta y llegaba hasta el balcón»
  8. 8 La Policía caza al ladrón de coches de Granada que atemorizó a los vecinos de Albayda
  9. 9 Más de 150 entidades apoyan al médico de Granada que pide no administrar medicinas de un laboratorio israelí
  10. 10 Así puedes tener la mítica botella de Cervezas Alhambra de 1964 que homenajea a Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Luis Rubiales: «Me siento bastante apoyado; en lo del beso, más por mujeres»