Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jude Bellingham celebra el gol que marcó el sábado ante el Valencia. EP
Análisis

Bellingham apuntala a un Real Madrid cada vez más redondo

La recuperación de la mejor versión del inglés eleva las prestaciones de un equipo que mira a Anfield con registros demoledores

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Domingo, 2 de noviembre 2025, 17:27

Comenta

Solventado con muchísima suficiencia el duelo liguero contra un Valencia de capa caída, el Real Madrid comenzó a preparar este domingo la visita que ... rendirá el martes a Liverpool en la cuarta jornada de la Champions. Al mítico estadio de Anfield llegará un equipo embalado que ha ganado trece de los catorce partidos que ha disputado en lo que va de temporada y que ha elevado sus prestaciones en la última semana, con un autoritario triunfo en el clásico que supuso un enorme refuerzo anímico y una goleada frente a un rival situado en puestos de descenso que mantiene a los blancos viento en popa a toda vela.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado un niño de 11 años en la A-92 a la altura de Huétor Tájar
  2. 2 Herido grave un joven de 30 años tras recibir dos puñaladas en la Fuente de las Batallas
  3. 3

    «Pensé que era un simple accidente hasta que me preguntaron si había visto a un niño»
  4. 4

    «Este es el camino, seguimos en descenso, pero no me preocupa»
  5. 5 Fallece el padre de Manolo Lucena, delegado del Granada CF
  6. 6 A prisión la mujer que hirió de gravedad a una joven de 17 años con una navaja en Carretera de la Sierra
  7. 7

    Un hotel para el alma
  8. 8 Huevazos y desvío de líneas de autobús durante la noche de Halloween en Granada
  9. 9 Los cortes de tráfico por las obras de la avenida de Cervantes, que comienzan este lunes
  10. 10 Pintan con la bandera de Palestina el vértice geodésico del Veleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Bellingham apuntala a un Real Madrid cada vez más redondo

Bellingham apuntala a un Real Madrid cada vez más redondo