Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Kylian Mbappé y Jude Bellingham celebran el primer gol del francés al Valencia. Óscar del Pozo (Afp)
Jornada 11

Mbappé y Bellingham catapultan a un líder insaciable

Dos goles del francés, que cedió un penalti a Vinicius fallado por el brasileño, otro del inglés y uno más de Carreras noquean a un Valencia asfixiado y meten más presión al Barça

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:07

Comenta

Suma y sigue el Real Madrid dentro de la cruzada que está llevando a cabo para reconquistar el título de Liga. Tras el descomunal golpe ... de autoridad que supuso la victoria que obtuvo la semana anterior en el clásico, el conjunto dirigido por Xabi Alonso pasó por encima este sábado de un Valencia que se vio desbordado en todo momento por la exhibición ofensiva que materializaron los blancos a lo largo de una primera parte que dejó totalmente sentenciada una pelea que nunca fue tal debido a la sideral diferencia que separa a los dos púgiles que comparecieron en el Santiago Bernabéu.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido grave un joven de 30 años tras recibir dos puñaladas en la Fuente de las Batallas
  2. 2 Herida una joven de 17 años por un ataque con arma blanca en Carretera de la Sierra
  3. 3 Huevazos y desvío de líneas de autobús durante la noche de Halloween en Granada
  4. 4 Cinco jóvenes asaltan a un conductor y le roban un coche de alta gama en Granada
  5. 5

    Detenido un hombre tras provocar altercados en un local de la calle Ganivet
  6. 6 El pueblo de Granada con 70 vecinos y cuatro millones de abejas
  7. 7

    La Audiencia prohíbe a un vecino de Granada acercarse a una jueza
  8. 8

    La capital recupera las naves centenarias del Ingenio de San Juan para uso cultural
  9. 9

    Vinicius y Hongla
  10. 10

    La gerente del Virgen de las Nieves, al borde del juicio oral por presunta prevaricación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Mbappé y Bellingham catapultan a un líder insaciable

Mbappé y Bellingham catapultan a un líder insaciable