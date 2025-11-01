Mbappé y Bellingham catapultan a un líder insaciable

Suma y sigue el Real Madrid dentro de la cruzada que está llevando a cabo para reconquistar el título de Liga. Tras el descomunal golpe ... de autoridad que supuso la victoria que obtuvo la semana anterior en el clásico, el conjunto dirigido por Xabi Alonso pasó por encima este sábado de un Valencia que se vio desbordado en todo momento por la exhibición ofensiva que materializaron los blancos a lo largo de una primera parte que dejó totalmente sentenciada una pelea que nunca fue tal debido a la sideral diferencia que separa a los dos púgiles que comparecieron en el Santiago Bernabéu.

Dos goles de Mbappé, uno de ellos desde el punto de penalti y otro a pase de un Arda Güler que entiende como nadie los desmarques del prodigioso atacante galo, y uno más de Bellingham, que gobernó a su antojo el centro del campo y anotó por tercer partido consecutivo para refrendar que vuelve a ser el de su primera temporada en Chamartín una vez que se ha deshecho de las limitaciones en el hombro que constriñeron su juego, sirvieron para tumbar antes del descanso al Valencia, que vio agudizadas sus penurias al encadenar la sexta jornada consecutiva sin conocer la victoria.

No fue rival el equipo de Carlos Corberán para un Real Madrid que llegaba pletórico de moral y al que le bastaron 45 minutos para darle un baño a su adversario, antes de convertir la segunda parte en una sesión de masaje con la vista puesta en el enfrentamiento europeo que mantendrá el martes con un Liverpool que tomó aire derrotando al Aston Villa en la décima jornada de la Premier League antes de un litigio de altísimos vuelos. El postrero gol de Carreras, fruto de un trallazo que hubiera firmado el mismísimo Roberto Carlos, puso la guinda a una noche redonda que mete más presión a los perseguidores de un líder insaciable, especialmente a un Barça que saldrá este domingo al pulso con el Elche con ocho puntos de desventaja.

Real Madrid Courtois, Valverde, Militao, Huijsen (Asencio, m. 68), Carreras, Tchouaméni (Camavinga, m. 46), Arda Güler (Ceballos, m. 46), Bellingham, Mastantuono, Mbappé (Endrick, m. 79) y Vinicius (Rodrygo, m. 79). 4 - 0 Valencia Aguirrezabala, Thierry (Jesús Vázquez, m. 55), Tárrega, Copete, Gayá, Rioja (Hugo Duro, m. 55), Pepelu (Javi Guerra, m. 87), Santamaría, Diego López (Cömert, m. 55), Beltrán (Almeida, m. 46) y Danjuma. Goles: 1-0: m. 19, Mbappé, de penalti. 2-0: m. 31, Mbappé. 3-0: m. 44, Bellingham. 4-0: m. 82, Carreras.

Árbitro: Busquets Ferrer (Comité Balear). Amonestó a Tchouaméni y Javi Guerra.

Incidencias: Partido correspondiente a la undécima jornada de Liga, disputado en el Santiago Bernabéu ante 74.796 espectadores.

La inminente visita a Anfield invitaba a pensar que Xabi Alonso introduciría rotaciones frente a un Valencia que llegaba al Bernabéu en horas bajas. Nada más lejos de la realidad porque el tolosarra solo cambió un cromo respecto al clásico, Mastantuono por Camavinga. Se mantuvo en el once Vinicius, cuyo indulto había anticipado el técnico con sus palabras en la previa del duelo. Efectuar una demostración de fuerza castigando al fluminense habría avivado el incendio y rebajado, de paso, el grado de amenaza para un Valencia al que el '7' ha provocado numerosas quemaduras de primer grado. Tampoco varió apenas Corberán, que no aplicó más novedad respecto al bloque que sucumbió la semana anterior frente el Villarreal que la aparición de Santamaría en el centro del campo, del que se cayó Javi Guerra.

Dispuestas así las tropas de uno y otro bando, se desencadenó una contienda en la que el Real Madrid no tuvo piedad de un retador desarmado. Tras gozar de buenas ocasiones por parte de Mbappé, Valverde, Vinicius y Bellingham, fue un córner botado por Mastantuono y cabeceado por Militao el que produjo la primera herida al Valencia. El remate del brasileño golpeó el brazo de Tárrega, antes de que Bellingham y Mbappé fuesen objeto de sendos placajes en el área. Cualquiera de ellos podría haber dado pie a señalar penalti, aunque Busquets Ferrer, a instancias del VAR, sancionó la infracción más gris, esa mano que Tárrega había colocado sin intención alguna de delinquir. Lo aprovechó Mbappé, que había fallado uno en el clásico pero ajustició sin titubeos.

No había mejor forma de celebrar esa Bota de Oro que ofreció al Bernabéu en los prolegómenos del pleito y que, al ritmo que está imponiendo el galo, puede tener otra como acompañante en breve. Máxime teniendo en cuenta el extraordinario socio que ha encontrado en la figura de Arda Güler, surtidor inagotable de asistencias para el '10'. Le dio otra más bordeando la media hora con una colada por banda izquierda seguida de centro que el francés empujó a la red con el interior del borceguí derecho.

Fiesta sin sobresaltos

Dos tortazos de semejante calibre dejaron grogui al Valencia, al que no le quedaba más remedio que intentar achicar agua en vista del tremendo empuje al que se veía sometido por un Real Madrid poderosísimo. Aplicadísimos en la presión y el robo, las llegadas de los blancos se sucedían y la única pregunta a resolver era cuál sería la magnitud de la paliza al cuadro ché.

Pudo incrementarla Vinicius, que desperdició un penalti por derribo de Thierry a Carreras que solicitó a Mbappé y cuyo lanzamiento concedió de buen grado el francés, pero ni tuvo tiempo de lamentarse por el fallo del '7' el equipo de Xabi Alonso porque Bellingham apareció enseguida para aplicar el descabello mandando a la tronera un latigazo desde el pico del área justo antes del descanso.

Ahí murieron las remotísimas esperanzas que conservaba el Valencia de plantar cara al líder, que levantó el pie del acelerador en una segunda parte que se jugó a beneficio de inventario y que permitió a Xabi Alonso administrar los esfuerzos de sus pretorianos y dar minutos a algunos de los menos habituales, incluso a Endrick, rescatado del ostracismo por el vasco a la par que abandonaba el rectángulo de juego Vinicius, esta vez sin pataletas de por medio en una noche en la que el '7' recibió el cariño mayoritario del Bernabéu y tuvo la fiesta en paz con su técnico.