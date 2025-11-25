Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Thibaut Courtois, durante el Elche-Real Madrid disputado el domingo EP
Jornada 5

La plaga de bajas diezma a un Real Madrid que necesita desactivar la crisis en territorio maldito

Una gastroenteritis aparta a Courtois del duelo ante Olympiacos, en el que tampoco estará Huijsen por molestias en la rodilla, aunque vuelve Tchouaméni

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:44

Más problemas para un Real Madrid que necesita desactivar la crisis en territorio maldito. Tras tres tropiezos consecutivos que han puesto en tela de juicio ... a Xabi Alonso, el preparador guipuzcoano sumó nuevos quebraderos de cabeza en la mañana de este martes. Primero supo que no podrá contar con Thibaut Courtois para la visita que los blancos rendirán el miércoles al Olympiacos en la quinta jornada de la Champions a causa de una gastroenteritis y luego fue Dean Huijsen quien se ausentó del entrenamiento a causa de unas molestias en la rodilla que también le impedirán estar presente en el Estadio Georgios Karaiskakis de El Pireo.

