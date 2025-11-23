Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fran García ayuda a Mbappé a levantarse. Afp
Jornada 13

El Madrid agudiza sus problemas en Elche

Solo a balón parado el líder pudo equilibrar un duelo en el que el valiente equipo de Sarabia se adelantó dos veces, con golazos de los exmadridistas Febas y Álvaro Rodríguez

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:10

Malos tiempos para el Real Madrid y más críticas para Xabi Alonso, que salió con cinco defensas en Elche y tuvo que cambiar para lograr ... un pobre y polémico empate tras ir dos veces por debajo en el marcador. Tercer partido consecutivo sin ganar de los blancos, que mantienen el liderato por apenas un punto de ventaja sobre el Barça. Más que el resultado, lo preocupante es no saber a qué juega este Real Madrid.

