Xabi Alonso, durante la rueda de prensa que ofreció en el Estadio Georgios Karaiskakis. Angelos Tzortzinis (Afp)
Xabi Alonso apela a las enseñanzas de Ancelotti y Mourinho para gestionar su momento más convulso

El tolosarra asegura que está disfrutando del trabajo que supone entrenar al Real Madrid «con todo el pack» y defiende que lo más importante es «la actitud y la calidad de los jugadores»

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Martes, 25 de noviembre 2025, 18:54

Comenta

Xabi Alonso afrontó este martes, precisamente el día en el que cumplía 44 años, una de las ruedas de prensa más peliagudas desde que ocupa ... el banquillo del Real Madrid. Tres tropiezos consecutivos frente a Liverpool, Rayo y Elche han puesto en tela de juicio su labor al frente del conjunto de Chamartín y, especialmente, la relación que mantiene con el vestuario. Consciente de que atraviesa el momento más convulso desde que regresó a la 'casa blanca', el vasco salió al paso de todos esos dimes y diretes apelando a las enseñanzas que le dejaron dos de sus maestros, Carlo Ancelotti y José Mourinho, cada uno con su estilo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

