Franco Mastantuono, pensativo durante el Real Madrid-Valencia. EP
Jornada 4

Mastantuono causa baja para Anfield por una pubalgia

El joven extremo argentino del Real Madrid llevaba días arrastrando molestias y no pudo entrenar este lunes

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:27

Comenta

Malas noticias para el Real Madrid en la antesala del duelo que librará el martes con el Liverpool. Franco Mastantuono no entrenó este lunes a ... causa de las molestias que llevaba arrastrando desde hace unos días y causará baja en Anfield. Al joven extremo argentino se le ha diagnosticado una pubalgia y no podrá ayudar a sus compañeros en la cuarta jornada de la Champions. El periodo que permanecerá ausente de los terrenos de juego es una incógnita.

