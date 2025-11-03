Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Xabi Alonso observa a Mbappé y a Mendy durante el entrenamiento que llevó a cabo el Real Madrid este lunes. Óscar del Pozo (Afp)
Jornada 4

Xabi Alonso viaja en el Delorean para otra noche salvaje en Anfield

El tolosarra, campeón de Europa hace 20 años con el Liverpool, regresa a la que fue su casa al mando de un Real Madrid desencadenado

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 16:36

Xabi Alonso fichó por el Liverpool en 2004. Tenía 22 años, hacía tres que John Benjamin Toshack le había dado la alternativa en la Liga ... con la Real Sociedad y ya había sido internacional en doce ocasiones con España. El club de Merseyside pagó 16 millones por sus servicios, ganándole la partida a un Real Madrid que también pujó fuerte por el mediocentro. Aterrizó en un vestuario que le recibió con suspicacia, pero tenía a un aliado en la figura de Rafa Benítez. El técnico madrileño le convirtió en su extensión sobre el césped dentro de lo que se conocería pronto como el 'Spanish Liverpool'. Con aquel equipo disputó 210 partidos a lo largo de cinco temporadas en las que ganó una FA Cup, una Community Shield, una Supercopa de Europa y, sobre todo, una Champions que los 'reds' arrebataron al Milan en Estambul. Dos décadas después de aquella gesta, Xabi Alonso regresa a la que fuera su casa para experimentar otra noche salvaje en Anfield al mando de un Real Madrid desencadenado.

