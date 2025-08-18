Luz verde médica a la plantilla del Covirán

La mayoría de los jugadores del Covirán, una plantilla prácticamente nueva y que tan solo conserva a cuatro jugadores del pasado ejercicio en la Liga ... Endesa –el capitán Pere Tomàs, Jonathan Rousselle, Elias Valton e Iván Aurrecoechea–, llegaron este domingo a Granada para incorporarse a la pretemporada del equipo nazarí, que cumplirá su cuarta campaña consecutiva en la máxima categoría, tras ser invitado por la ACB en lugar del Baloncesto Sevilla.

Muchas caras nuevas en el remodelado conjunto nazarí, que también da un giro significativo al cambiar el liderazgo del cuerpo técnico. Al frente está el granadino Ramón Díaz, un hombre de la casa pero que ejerció en su ciudad en la fase de formación en los banquillos y que se ha curtido por México, Estados Unidos y Canadá. Releva a Pablo Pin tras trece temporadas como principal responsable técnico, desde el nacimiento del Fundación CB Granada hasta junio de 2024.

Díaz estará acompañado como primer ayudante por el estadounidense Derrick Allen, que compartió tarea en el Capitanes de Ciudad de México durante los dos últimos años y que trabajó junto a Arturo Ruiz, que permanece en el 'staff' al igual que Andrea Pecile y Alberto Puertas, así como con Miguel Ángel Zapata, instalado en el baloncesto alemán y que también creció como entrenador en el club rojinegro.

La marcha de Pablo Pin, que ayudará a Paolo Galbiati como segundo entrenador en el Baskonia, significó también la marcha de Alberto Fernández 'Zamo', tras doce cursos y sumarse al proyecto del Fundación al segundo año de la actividad en el pabellón Veleta y las categorías inferiores, como fueron la Primera Nacional y la EBA. De hecho, ya le conocía el presidente Óscar Fernández-Arenas, que era el director de cantera del extinto CB Granada que comandó José Julián Romero, creador de la fundación y que luego traspasaría al coordinador de los filiales.

El club citó a los nueve jugadores que están ya en Granada, a falta de un último fichaje, ese escolta americano y extracomunitario que se espera que dé un salto de calidad en la anotación por el exterior del equipo. Su contratación se demora debido a que fallaron dos propuestas interesantes, aunque Díaz espera acertar con una pieza tan relevante y por eso se muestra cauto y paciente para no precipitarse.

La plantilla pasó el control médico habitual antes de la actividad física, con el protocolo de los reconocimientos médicos, que se realizaron en la clínica de La Inmaculada. Estos test de los facultativos tendrán lugar tanto este lunes como también el martes, dado que el plan establecido es que el miércoles se produzca el primer encuentro oficial entre los jugadores y el nuevo entrenador Ramón Díaz, para que puedan conocerse y cambiar las primeras impresiones. El jueves, entonces, pisarán ya la pista.

Munnings, presente

Entre los recién llegados se encontró el internacional bahameño Travis Munnings, una incorporación que trajo en jaque al club durante casi mes y medio, porque, aunque había acuerdo, necesitó de libertad por parte de la FIBA al disponer de relación laboral con el Fuenlabrada, del que procede.

El caribeño participó en un partido de la fase de clasificación de Bahamas para la AmeriCup, pero ha podido estar en Granada para el inicio de la pretemporada. Munnings suele tener sitio en la selección de su país, que logró el billete a final de febrero para el torneo continental, que mide a doce equipos del 22 al 31 de agosto, en el Polideportivo Alexis Argüello, de Managua, en Nicaragua.

Travis es llamado por Bahamas habitualmente, lo fue tras tres ventanas en febrero y noviembre de 2024 y febrero de 2025, aunque al parecer no será reclamado para los choques contra Estados Unidos (día 23), Brasil (24) y Uruguay (27), rivales en el grupo A. Travis formó parte del listado preliminar y tras promediar 8,9 puntos y un 44,6% de triples en el Fuenlabrada, de Primera FEB, con el que acarició el ascenso a la Liga Endesa.

Bahamas ganó a Puerto Rico y Cuba, lo que le hace ocupar el puesto 52 en el ránking mundial de la FIBA y ser el décimo de América, todo un logro. De hecho, es su segunda presencia en la AmeriCup tras una participación en 1995. Su meta es luchar por la tercera plaza del grupo A ante Uruguay, al enfrentarse a colosos como EE UU y Brasil, para superar así la fase inicial, siendo uno de los dos mejores terceros. Ya realizó un gran Preolímpico en España, donde venció a Finlandia, Polonia y Líbano y solo cayó ante el anfitrión en la final.

Tres ausencias

La remozada escuadra nazarí la forman los bases Jonathan Rousselle y Micah Speight, los escoltas Edu Durán y Jovan Kljajic, los aleros Travis Munnings, Elias Valtonen y Pere Tomàs; los ala-pívots Luka Bozic y Beka Burjanadze; y los pívots Zach Hankins, Babatunde Olumuyiwa e Iván Aurrecoechea.

La únicas ausencias este lunes en los test médicos, debido a los compromisos de selecciones que participarán en el Eurobasket, son el alero Elias Valtonen, que se prepara con una de las anfitrionas en el torneo europeo como es Finlandia; el ala-pívot Beqa Burjanadze, que será adversario de España al formar parte de Georgia, el rival contra el que debutará en la competición continental el conjunto de Sergio Scariolo, el 28 de agosto a las 14.00 horas; y el escolta Jovan Kljajic, que figura en las filas de Montenegro, también presente en el Eurobasket, que tendrá lugar del 27 de agosto al 14 de septiembre.