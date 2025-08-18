Veteranos incombustibles como piezas indispensables

Entre los objetivos más claros del Covirán para la actual temporada figuró la renovación de jugadores veteranos, que dieran continuidad al proyecto anterior y sirvieran ... de guías para las nuevas incorporaciones.

De ahí que la pretensión más rotunda fuera la de ampliar la estancia del base francés Jonathan Rousselle, cuyo rendimiento fue muy alto pese al descenso deportivo del equipo, aunque luego no se hiciera efectivo. El galo superó incluso las expectativas en relación a la primera campaña, donde se ganó el cariño y afecto de la afición por su sencillez y ser protagonista decisivo en la permanencia, en aquella remontada histórica sobre el Gran Canaria, que queda sellada como una de las páginas más bonitas del baloncesto granadino.

Rousselle se encuentra muy cómodo en Granada, disfruta de ella con su familia y no puso grandes obstáculos, ni económicos ni personales, para tener continuidad. Lo hubiera hecho también de haber competido en la Primera FEB, aunque hubiera bajado un peldaño en su carrera, ya dilatada. Su idea es ejercer de fisioterapia en el futuro.

Con Pere Tomàs pasó algo similar. La renovación del incombustible capitán tardó en anunciarse como oficial, pero estaba cantada también al final del curso, con independencia de la categoría. Al punto de que el alero balear amplió la matrícula de sus hijos en el colegio y tiene intención de colgar las zapatillas en Granada, como David Iriarte o Alejandro Bortolussi.

Tomàs comentó que «vengo con mucha ilusión y ganas de competir, de buscar mi sitio y ayudar a los compañeros nuevos, porque para muchos la Liga Endesa es una competición en la que debutan y deben adaptarse a ella. Creo que se ha formado una plantilla con gran experiencia y gente que quiere destacar, podemos tener un gran año, se ha fichado por dentro jugadores más físicos y grandes, tenemos pivots con peso en la zona, esa es la principal diferencia que veo respecto a la temporada anterior, luego ya se verá, yo quiero disfrutar al máximo, se vivió la incertidumbre de si estábamos en ACB o Primera FEB con tranquilidad, porque el club actuó rápido con las incorporaciones y se configuró un buen equipo».

Jonathan Rousselle, por su parte, manifestó que «estoy contento de seguir aquí y poder ayudar al equipo, lo tenía claro lo de seguir en la categoría que fuera. A Speight no le conozco pero me han dicho que es un gran jugador, es pronto para valorar la plantilla pero a mi me gusta el equipo que se ha hecho, con jugadores con experiencia y al tiempo muchas ganas de agradar y abrirse camino en la ACB. De momento no hemos hablado con Ramón Díaz para que se establezcan roles y el sistema de juego que quiera establecer».