Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jonathan Rousselle este lunes en los reconocimientos. B. Rodríguez
Covirán Granada

Veteranos incombustibles como piezas indispensables

Rousselle y Pere Tomàs ejercerán de guías para los nuevos jugadores

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Lunes, 18 de agosto 2025, 10:39

Entre los objetivos más claros del Covirán para la actual temporada figuró la renovación de jugadores veteranos, que dieran continuidad al proyecto anterior y sirvieran ... de guías para las nuevas incorporaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un reventón térmico provoca el caos en las playas de Granada y obliga a desalojarlas
  2. 2 Mueren atrapados dos trabajadores en el incendio de una fábrica de aceite en Pinos Puente
  3. 3

    Detienen a un joven por quemar y destrozar la iglesia de El Pozuelo, en Albuñol
  4. 4

    «Qué pena de Paquillo y Ramón, entraron a trabajar y no han salido»
  5. 5

    «Desalojamos a unas cinco mil personas de la playa de Torrenueva en veinte minutos»
  6. 6 Pinos Puente suspende sus fiestas y decreta tres días de luto
  7. 7 Las familias podrán recibir 2.400 euros por cada hijo menor a su cargo en 2025
  8. 8

    Rescatan a siete personas a la deriva en la Costa de Granada tras el reventón térmico
  9. 9

    Así ha quedado el interior de la iglesia destrozada en Albuñol
  10. 10

    «Si explotan los depósitos, nos lleva a todos por delante»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Veteranos incombustibles como piezas indispensables

Veteranos incombustibles como piezas indispensables