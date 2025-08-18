Seis partidos amistosos y cuatro a puerta cerrada para el Covirán

El Covirán disputará seis partidos amistosos durante la preparación, bajo las órdenes de Ramón Díaz como entrenador y sustituto de Pablo Pin, y hasta que ... empiece la Liga Endesa, que será en el primer fin de semana de octubre, justo después de la Supercopa de la ACB, el fin de semana anterior a la conclusión del Eurobasket.

De las seis citas para buscar la forma para el campeonato, tres de ellas serán lejos de Granada y de las tres en pista nazarí, la primera y la segunda de ellas tendrán lugar a puerta cerrada. Esto hace que los aficionados rojinegros que quieran ver a su equipo en acción antes de octubre apenas tengan ocasión de hacerlo, a no ser que se desplacen a Córdoba, donde se jugará la Copa de Andalucía, o a Murcia, club vecino con el que se mantienen los contactos después de haber disputado y ganado en el verano de 2024 el torneo de la región murciana.

El primer encuentro de Ramón Díaz al frente del Covirán será en Murcia contra el UCAM, el 5 de septiembre, aunque a puerta cerrada. Tras ello, otro rival murciano se medirá a los rojinegros, concretamente el Caesa Seguros Cartagena, que militará en la Primera FEB, y que visitará el martes 9 de septiembre el Palacio de los Deportes de Granada, aunque sin público.

Así, la primera oportunidad para ver la evolución del Covirán será el sábado 13 de septiembre en Córdoba, cuando se dispute la Copa Andalucía entre el equipo granadino y el Unicaja. El derbi autonómico será en horario matinal (12.30 horas) por expreso deseo de los costasoleños, que acto seguido emprenderán viaja a Singapur para defender su cetro de la Copa Intercontinental.

Al quedar descartado el Baloncesto Sevilla, tras no ser admitido en la Liga Endesa, el título andaluz se dirimirá a partido único, por lo que el Covirán contempló la posibilidad de disponer de siete amistosos en vez de seis. Una vez que el equipo nazarí deje atrás al Unicaja, el siguiente rival granadino será el recién ascendido a la Liga Endesa, San Pablo Burgos, con la presencia del alero granadino Pablo Almazán en sus filas. Se verán las caras en Madrid –de nuevo a puerta cerrada– el 18 o 19 de septiembre, fecha que todavía no se ha concretado.

Por último, tras el duelo ante los castellanos, el Covirán regresará a Granada, donde disputará sus dos últimos choques preparatorios y ante dos rivales de gran entidad, primero el jueves 25 de septiembre frente al Dreamland Gran Canaria –sin público– y, como broche, el domingo 28 (12.30 horas), contra el UCAM Murcia, en la puesta de largo y con motivo del IX Memorial José Enrique de la Cruz & Ángel Vaca. La presentación será en horario matinal para no coincidir con la Supercopa Endesa, que se disputará ese mismo fin de semana en Málaga.